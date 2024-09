Previsioni Meteo Potenza: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Lunedì 23 Settembre a Potenza si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un predominio di nuvolosità e possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14,6°C e i 22,7°C. La presenza di umidità elevata, che raggiungerà punte del 89%, contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto afosa, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 71%, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 5%.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con un aumento della temperatura fino a raggiungere i 22,7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 50%. Le probabilità di pioggia rimarranno assenti fino alle ore 12:00, quando inizieranno a manifestarsi le prime piogge leggere.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che si intensificherà nel corso delle ore. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 21,5°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con valori del 100%. L’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando fino al 66%.

La sera vedrà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,3°C. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma rimarranno comunque presenti, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’87%. La brezza leggera continuerà a soffiare da Sud Ovest, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Potenza indicano una giornata caratterizzata da nuvolosità e piogge leggere, con temperature moderate e umidità elevata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e un abbassamento dell’umidità, rendendo il clima più gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.6° perc. +15.2° prob. 5 % 3.3 SO max 3.2 Libeccio 77 % 1017 hPa 3 cielo coperto +14.6° perc. +14.3° Assenti 2.3 SSO max 2.4 Libeccio 82 % 1016 hPa 6 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° Assenti 3 SSE max 3.7 Scirocco 76 % 1015 hPa 9 cielo coperto +20° perc. +19.6° Assenti 7.1 SE max 8.3 Scirocco 57 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +22.6° perc. +22.2° 0.25 mm 2.2 S max 7.1 Ostro 50 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +19.8° perc. +19.6° 0.48 mm 3.4 SSE max 8.3 Scirocco 66 % 1013 hPa 18 cielo coperto +16.5° perc. +16.3° prob. 56 % 4.7 SSO max 5.3 Libeccio 82 % 1014 hPa 21 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° prob. 2 % 6.3 SSO max 6 Libeccio 87 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:47

