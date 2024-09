Previsioni Meteo Potenza: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Potenza si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche nuvola sparsa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +14,1°C e +23,7°C durante le diverse fasi della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 26,2 km/h nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni molto bassa, con assenza di pioggia prevista per gran parte della giornata.

Nella notte, Potenza si presenterà con un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +15,1°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 96%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 9,5 km/h da sud-ovest. Con una probabilità di precipitazioni del 9%, non si registreranno eventi piovosi significativi.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +19,8°C entro le 08:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 25,6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 69%.

Nel pomeriggio, il clima sarà decisamente favorevole, con un cielo completamente sereno e temperature che toccheranno il picco di +23,7°C intorno alle 12:00. La velocità del vento si manterrà sostenuta, con valori che raggiungeranno i 22,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 41%, garantendo un comfort termico ottimale.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai +14,1°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con qualche nuvola sparsa che potrà comparire. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 10 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 92%.

In conclusione, le previsioni meteo per Potenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature gradevoli e scarse possibilità di pioggia. Domani, mercoledì, si prevede un clima simile, mentre giovedì potrebbe esserci un aumento della nuvolosità. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.1° perc. +15° prob. 9 % 9.5 SO max 9.5 Libeccio 91 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +14.6° perc. +14.6° 0.4 mm 9.9 SO max 11.6 Libeccio 93 % 1013 hPa 6 nubi sparse +15.6° perc. +15.5° prob. 23 % 9.6 SO max 12.6 Libeccio 90 % 1014 hPa 9 cielo sereno +21.3° perc. +21° prob. 4 % 15.8 SO max 24.9 Libeccio 59 % 1014 hPa 12 cielo sereno +23.7° perc. +23.3° prob. 4 % 21.3 OSO max 25.8 Libeccio 43 % 1014 hPa 15 cielo sereno +21.6° perc. +21° Assenti 19.4 OSO max 23.3 Libeccio 44 % 1014 hPa 18 cielo sereno +15.2° perc. +14.9° Assenti 10.7 SO max 13.7 Libeccio 80 % 1016 hPa 21 poche nuvole +13.7° perc. +13.6° Assenti 9.8 SO max 10.5 Libeccio 94 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:45

