Previsioni Meteo San Cataldo: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

Martedì 17 Settembre a San Cataldo si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere nel corso della mattina. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori moderati, con una massima che raggiungerà i 25°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con un aumento della copertura durante le ore centrali della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature attorno ai 18°C. La brezza leggera proveniente da sud-ovest accompagnerà la serata, con una probabilità di precipitazioni che rimarrà contenuta. Con l’avanzare della mattinata, il cielo si coprirà completamente, portando a piogge leggere a partire dalle 11:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 24°C entro mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 57%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento temporaneo, con una possibile attenuazione delle piogge. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25°C, con venti che si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 18 km/h. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non sarà del tutto assente.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19°C. Il cielo rimarrà coperto, ma non si prevedono ulteriori precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole nonostante l’umidità.

In conclusione, le previsioni meteo per San Cataldo nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con un graduale aumento delle temperature. Mercoledì e giovedì si prevede un miglioramento significativo, con cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 27°C. Gli amanti del sole potranno quindi approfittare di un clima più favorevole, mentre le piogge di martedì rappresenteranno un episodio isolato in un contesto meteorologico in miglioramento.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.3° perc. +18.4° prob. 35 % 2.7 OSO max 6.4 Libeccio 83 % 1010 hPa 4 cielo coperto +18.3° perc. +18.3° prob. 36 % 4.4 ONO max 5.9 Maestrale 78 % 1010 hPa 7 cielo coperto +21.2° perc. +21° Assenti 4.6 SSO max 8.1 Libeccio 63 % 1011 hPa 10 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° prob. 30 % 6.8 S max 13.4 Ostro 59 % 1011 hPa 13 pioggia leggera +25° perc. +24.9° 0.11 mm 10.5 SO max 18.4 Libeccio 54 % 1010 hPa 16 cielo coperto +24.1° perc. +24° prob. 33 % 14.9 SO max 20.4 Libeccio 54 % 1010 hPa 19 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° prob. 12 % 8.9 O max 11.5 Ponente 69 % 1012 hPa 22 cielo coperto +19.8° perc. +19.7° prob. 10 % 5.9 O max 7.1 Ponente 71 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 18:59

