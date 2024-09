Previsioni Meteo San Giorgio a Cremano: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 15 Settembre, San Giorgio a Cremano si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di cielo coperto e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, le previsioni meteo indicano una temperatura che oscillerà intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da nord. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che raggiungeranno i 22°C entro le ore centrali della giornata.

Durante il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, mantenendo una copertura nuvolosa che non darà luogo a precipitazioni. La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C, con una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di 19,5°C. La copertura nuvolosa si intensificherà progressivamente, raggiungendo il 100% di nuvolosità durante la mattina, quando la temperatura percepita sarà di 18,6°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varierà tra i 4,5 km/h e i 14,2 km/h nel corso della giornata.

Nel pomeriggio, la situazione rimarrà stabile, con temperature che si manterranno intorno ai 23°C e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 90%. La sera vedrà un leggero miglioramento, con un abbassamento della copertura nuvolosa e temperature che scenderanno a 21°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Giorgio a Cremano indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e una predominanza di cielo nuvoloso. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche generali. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi nella giornata di Domenica 15 Settembre un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aperto, anche se con un cielo prevalentemente coperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a San Giorgio a Cremano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.5° perc. +18.6° Assenti 4.9 N max 9.2 Tramontana 43 % 1014 hPa 3 nubi sparse +18.6° perc. +17.7° Assenti 6.2 NNO max 8.8 Maestrale 47 % 1013 hPa 6 nubi sparse +18.5° perc. +17.7° Assenti 4.5 N max 5.1 Tramontana 47 % 1013 hPa 9 cielo coperto +21.4° perc. +20.5° Assenti 5.7 NO max 6 Maestrale 36 % 1013 hPa 12 cielo coperto +22.9° perc. +22.1° Assenti 9.5 O max 8.2 Ponente 35 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23° perc. +22.2° Assenti 13.2 O max 11.1 Ponente 36 % 1013 hPa 18 cielo coperto +22° perc. +21.4° Assenti 10.2 ONO max 12.6 Maestrale 44 % 1013 hPa 21 nubi sparse +21.5° perc. +21.2° Assenti 8.7 ONO max 11.8 Maestrale 54 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:07

