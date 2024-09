Previsioni Meteo San Giorgio a Cremano: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a San Giorgio a Cremano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà completamente sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che toccheranno i 19,6°C a mezzanotte. La mattina si presenterà con cieli sereni e una leggera brezza, con temperature che saliranno fino a 22,6°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, la situazione rimarrà stabile, con poche nuvole e temperature che si attesteranno attorno ai 22°C. Infine, la sera porterà cieli sereni e temperature in lieve calo, che si fermeranno sui 19,8°C.

Durante la notte, da mezzanotte alle 5:00, il meteo sarà caratterizzato da un cielo sereno e una temperatura che varierà da 19,6°C a 18,5°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1,1 km/h e 3,4 km/h, con direzione variabile. L’umidità si manterrà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1018 hPa.

Nella mattina, dalle 6:00 alle 12:00, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 21%. Il vento si presenterà leggero, con velocità che varieranno da 4,2 km/h a 10,7 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 54%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il meteo continuerà a mostrare cieli prevalentemente sereni con qualche nube sparsa. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 22°C, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 9,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 53%, con una pressione atmosferica che continuerà a scendere, raggiungendo i 1015 hPa.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo sarà sereno e le temperature scenderanno fino a 19,8°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno da 4,5 km/h a 2,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 68%.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giorgio a Cremano indicano una giornata di meteo favorevole, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a San Giorgio a Cremano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.6° perc. +19.1° Assenti 1.1 NNE max 4.8 Grecale 59 % 1018 hPa 3 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° Assenti 1.9 ESE max 5.6 Scirocco 60 % 1017 hPa 6 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° Assenti 4.2 ESE max 6 Scirocco 61 % 1018 hPa 9 cielo sereno +21.4° perc. +21.1° Assenti 6.8 S max 6.4 Ostro 56 % 1017 hPa 12 poche nuvole +22.6° perc. +22.3° Assenti 10.7 SO max 9.6 Libeccio 54 % 1016 hPa 15 poche nuvole +22.1° perc. +21.7° Assenti 9.5 OSO max 8.2 Libeccio 53 % 1015 hPa 18 poche nuvole +20.7° perc. +20.4° Assenti 6.3 O max 7.3 Ponente 58 % 1015 hPa 21 cielo sereno +20.2° perc. +20° Assenti 3 O max 4.2 Ponente 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:40

