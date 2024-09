Previsioni Meteo Sant’Antimo: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 11 Settembre, Sant’Antimo si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento delle temperature che raggiungeranno valori massimi intorno ai 28,6°C nel corso della giornata. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata, si registreranno le prime piogge leggere, con accumuli di circa 0,55mm nelle ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un incremento solo durante le ore notturne. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Ovest, con velocità che varieranno tra i 5,5 km/h e i 16,2 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai 21,5°C. L’umidità si manterrà intorno al 49%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1009 hPa. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 7,6 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un rapido riscaldamento. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 27,9°C entro le ore 10:00. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi attorno al 32%. I venti, provenienti da Ovest-Sud Ovest, si faranno più intensi, raggiungendo i 12,5 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 28,6°C alle 12:00. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità rimarrà contenuta, intorno al 34%. Tuttavia, a partire dalle 18:00, si inizieranno a registrare le prime avvisaglie di pioggia, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel corso della serata.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 22,8°C alle 23:00, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 72%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli di circa 0,55mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Sant’Antimo indicano una giornata inizialmente serena e calda, seguita da un peggioramento delle condizioni meteo in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore calo delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, suggerendo un cambio di stagione imminente. Gli abitanti di Sant’Antimo dovranno quindi prepararsi a un clima più variabile e fresco nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Sant’Antimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.4° perc. +21.9° Assenti 7.6 NE max 9.8 Grecale 48 % 1009 hPa 3 cielo sereno +21.4° perc. +21° Assenti 7.5 NNE max 9.2 Grecale 52 % 1009 hPa 6 cielo sereno +21.9° perc. +21.5° Assenti 7.3 NE max 9.9 Grecale 53 % 1009 hPa 9 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 4.1 NE max 5.1 Grecale 35 % 1009 hPa 12 cielo sereno +28.6° perc. +27.6° Assenti 12.5 OSO max 8.8 Libeccio 32 % 1009 hPa 15 cielo sereno +27.2° perc. +27° Assenti 14.6 O max 12.2 Ponente 39 % 1009 hPa 18 cielo sereno +24.6° perc. +24.5° prob. 3 % 9.4 O max 11.2 Ponente 53 % 1010 hPa 21 cielo sereno +23.5° perc. +23.7° prob. 13 % 5.9 O max 7.8 Ponente 66 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:14

