Previsioni Meteo Somma Vesuviana: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Somma Vesuviana indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che oscilleranno intorno ai 17,8°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, raggiungendo temperature massime di circa 22,8°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento con il ritorno di nubi sparse, mentre la sera porterà nuovamente un cielo nuvoloso, con temperature in calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una temperatura di 17,8°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 39%. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 16°C fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, il cielo si coprirà completamente, con una temperatura che salirà fino a 22,8°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, raggiungendo i 8,2 km/h, e l’umidità si manterrà intorno al 31%. Questo clima umido e nuvoloso potrebbe rendere la giornata leggermente opprimente, ma comunque gradevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un parziale miglioramento con il ritorno di nubi sparse. Le temperature si attesteranno attorno ai 22°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,8 km/h. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 19,5°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 34%, e l’umidità aumenterà fino al 55%.

In conclusione, le previsioni meteo per Somma Vesuviana indicano una giornata nuvolosa, ma con temperature miti e senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili schiarite e un lieve aumento delle temperature. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno in questa giornata un’ottima occasione per godere delle bellezze locali senza il fastidio del caldo eccessivo.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.8° perc. +16.9° Assenti 3.6 NE max 7.3 Grecale 46 % 1014 hPa 3 nubi sparse +16.9° perc. +16° Assenti 3.5 NNE max 6.1 Grecale 50 % 1013 hPa 6 nubi sparse +17.3° perc. +16.3° Assenti 2.7 NNE max 4.2 Grecale 49 % 1013 hPa 9 cielo coperto +20.9° perc. +20° Assenti 4.5 NO max 5.3 Maestrale 35 % 1013 hPa 12 cielo coperto +22.8° perc. +22° Assenti 8.2 O max 7.6 Ponente 31 % 1013 hPa 15 cielo coperto +22.7° perc. +21.9° Assenti 12.1 O max 10 Ponente 33 % 1013 hPa 18 cielo coperto +20.9° perc. +20.1° Assenti 7.3 ONO max 10.8 Maestrale 40 % 1013 hPa 21 nubi sparse +20.2° perc. +19.5° Assenti 2.9 ONO max 6.9 Maestrale 50 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:06

