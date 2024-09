Previsioni Meteo Torre Annunziata: il bollettino per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 29 Settembre a Torre Annunziata si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere, che si attenueranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a un cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una massima che raggiungerà i 24,6°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 16 km/h. L’umidità si manterrà su livelli relativamente alti, ma non comprometterà il comfort climatico.

Durante la notte, le prime ore si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 43%. Le temperature si aggireranno attorno ai 19,8°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento sarà di circa 12,9 km/h, proveniente da Ovest, e le precipitazioni saranno minime, con un accumulo di 0,12 mm.

Con l’arrivo della mattina, il tempo migliorerà notevolmente. Dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenterà sereno, con temperature in aumento che passeranno da 19,3°C a 24,6°C. La ventilazione sarà leggera, con velocità comprese tra 4,5 km/h e 5,9 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, raggiungendo il 36% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con una leggera diminuzione verso le 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 7%. Il vento si farà sentire con intensità moderata, ma non ci saranno precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,7°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’1%. La ventilazione sarà ancora presente, con raffiche che potranno raggiungere i 16,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Torre Annunziata indicano una giornata di Domenica 29 Settembre caratterizzata da un netto miglioramento rispetto alla notte. Le temperature saranno gradevoli e il cielo sereno favorirà attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il clima ideale per godere delle bellezze locali.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.8° perc. +19.6° 0.12 mm 12.9 O max 18.9 Ponente 66 % 1018 hPa 3 nubi sparse +19.7° perc. +19.4° prob. 3 % 2.6 NNO max 4.8 Maestrale 64 % 1016 hPa 6 nubi sparse +19.3° perc. +19° prob. 3 % 4.5 NNE max 5.3 Grecale 66 % 1017 hPa 9 cielo sereno +22.7° perc. +22.2° Assenti 3.5 N max 6.4 Tramontana 46 % 1019 hPa 12 cielo sereno +24.6° perc. +24.1° Assenti 5.9 NNO max 12 Maestrale 36 % 1018 hPa 15 cielo sereno +22.7° perc. +22.2° Assenti 3.9 N max 9.1 Tramontana 43 % 1019 hPa 18 cielo sereno +20.4° perc. +19.6° Assenti 12.7 NE max 13.1 Grecale 44 % 1021 hPa 21 cielo sereno +18.5° perc. +17.6° Assenti 13.1 NE max 17.2 Grecale 46 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:42

