Meteo Acireale, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

Le previsioni meteo per Acireale di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio con nubi sparse e un progressivo aumento della copertura nuvolosa, che porterà a condizioni di cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 19,1°C e 21,4°C, mentre la probabilità di precipitazioni aumenterà nel corso della giornata, con piogge leggere attese in serata.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 66%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità rimarrà alta, attorno all’83%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 21,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 71%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 4,1 km/h e 8 km/h, e non si registreranno piogge.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà notevolmente. Il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che toccherà il 94%. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi attorno ai 20°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con valori che raggiungeranno il 20%. I venti rimarranno leggeri, ma la sensazione di umidità aumenterà, portando a un’atmosfera più pesante.

La sera porterà con sé le prime piogge leggere, con un’intensità di 0,11 mm attesa intorno alle 20:00. Le temperature si manterranno sui 19,7°C, mentre la copertura nuvolosa sarà quasi totale, al 91%. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 54%. I venti continueranno a soffiare leggeri, ma con un incremento della loro intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acireale nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità atmosferica, con possibilità di ulteriori piogge e un abbassamento delle temperature. Martedì e Mercoledì potrebbero presentarsi con condizioni simili, quindi è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19° perc. +19.1° Assenti 5.9 NO max 6.1 Maestrale 83 % 1022 hPa 4 nubi sparse +18.5° perc. +18.5° Assenti 2.8 OSO max 3.9 Libeccio 83 % 1023 hPa 7 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° Assenti 5 SSO max 7.2 Libeccio 78 % 1025 hPa 10 nubi sparse +21° perc. +20.9° Assenti 6.8 ESE max 8.8 Scirocco 65 % 1025 hPa 13 nubi sparse +21.3° perc. +21.2° prob. 9 % 8.1 E max 10.3 Levante 66 % 1025 hPa 16 cielo coperto +20.3° perc. +20.3° prob. 20 % 7.5 NE max 9.8 Grecale 76 % 1025 hPa 19 nubi sparse +19.8° perc. +19.9° prob. 34 % 5.8 NE max 9.4 Grecale 81 % 1026 hPa 22 cielo coperto +19.6° perc. +19.8° prob. 52 % 8.5 NNE max 11.6 Grecale 84 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:10

