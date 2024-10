Meteo Afragola, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Afragola indicano un Sabato 5 Ottobre caratterizzato da un inizio di giornata piuttosto instabile, con piogge leggere che si protrarranno fino alla mattina. Con l’avanzare della giornata, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,5°C e i 21,4°C durante il giorno, mentre i venti saranno prevalentemente leggeri.

Durante la notte, Afragola registrerà un cielo sereno fino all’1:00, quando inizieranno a manifestarsi piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,5°C, con una leggera diminuzione fino a 17,5°C verso le 5:00. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando dal 9% iniziale fino a raggiungere il 21%. La velocità del vento si manterrà tra i 5,5 km/h e i 6,9 km/h, proveniente principalmente da Sud Est.

Nella mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, con intensità leggera e una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 20%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21,4°C intorno a mezzogiorno. I venti si intensificheranno leggermente, con velocità che arriveranno fino a 16,2 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà presente, ma con valori in diminuzione.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento significativo delle condizioni meteo. Le nubi sparse sostituiranno le piogge, con una temperatura massima di circa 21,2°C. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 30%, mentre la probabilità di pioggia scenderà ulteriormente. I venti si attenueranno, mantenendosi tra i 5,9 km/h e i 15,2 km/h.

La sera porterà un ulteriore rasserenamento, con temperature che si aggireranno intorno ai 19,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’84% ma senza precipitazioni significative. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che non supereranno i 6,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Afragola indicano un Sabato 5 Ottobre che inizierà con piogge leggere, ma che si trasformerà in una giornata più serena e mite. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature stabili e una diminuzione della probabilità di pioggia. Gli abitanti di Afragola possono quindi aspettarsi un fine settimana all’insegna della moderata stabilità atmosferica.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Afragola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.5° perc. +18° prob. 11 % 5.5 SE max 8.2 Scirocco 61 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +17.9° perc. +17.4° 0.16 mm 5.1 SE max 9 Scirocco 66 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +17.9° perc. +17.5° 0.11 mm 7.6 ESE max 13.4 Scirocco 68 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +20.6° perc. +20.2° 0.31 mm 9.9 S max 12 Ostro 56 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +21.4° perc. +20.9° 0.15 mm 16.2 OSO max 16.1 Libeccio 51 % 1012 hPa 15 nubi sparse +20.6° perc. +20.1° prob. 47 % 12.2 OSO max 11.8 Libeccio 52 % 1011 hPa 18 nubi sparse +19.4° perc. +18.8° prob. 55 % 3.7 SSO max 6.1 Libeccio 53 % 1012 hPa 21 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° prob. 26 % 3 SSE max 5.6 Scirocco 57 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.