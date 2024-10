Meteo Alghero, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Alghero si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16,2°C e i 21,2°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con intensità variabile. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene la presenza di nuvole possa influenzare la percezione del sole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,9°C, con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 38% al 54%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 4,2 km/h e provenienza da est-nord est. L’umidità si manterrà attorno al 77%, garantendo una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 21,2°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa aumenterà, passando dal 49% al 85%, con un cielo che si presenterà a tratti coperto. I venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che varieranno tra 1,6 km/h e 6,9 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi intorno al 48%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 20,8°C e 21,1°C, mentre i venti si faranno leggermente più intensi, con raffiche fino a 8,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 53%, creando un clima fresco e umido.

La sera porterà con sé un cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 18,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 99% e il 100%. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità si stabilizzerà attorno al 59%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alghero nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di nuvole. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è possibile che nei giorni successivi si verifichino schiarite temporanee. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni, tenendo presente la presenza di nuvole che potrebbe limitare l’esposizione solare.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.7° perc. +16.5° Assenti 6 ENE max 5.3 Grecale 79 % 1017 hPa 4 nubi sparse +16.3° perc. +16° Assenti 6.7 ENE max 6.8 Grecale 77 % 1017 hPa 7 poche nuvole +17.5° perc. +17° Assenti 5.7 E max 5.8 Levante 64 % 1018 hPa 10 nubi sparse +20.8° perc. +20.2° Assenti 1.6 OSO max 3.7 Libeccio 48 % 1018 hPa 13 cielo coperto +21.1° perc. +20.6° Assenti 6.1 ONO max 6.7 Maestrale 49 % 1017 hPa 16 cielo coperto +20.3° perc. +19.8° Assenti 4.6 N max 7 Tramontana 56 % 1017 hPa 19 cielo coperto +19.2° perc. +18.7° Assenti 3.3 E max 3.3 Levante 60 % 1018 hPa 22 cielo coperto +18.8° perc. +18.3° Assenti 4.8 SE max 4.8 Scirocco 59 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:46

