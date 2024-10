Meteo Caivano, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre, Caivano si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e un progressivo deterioramento delle condizioni meteo nel corso della sera. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 25,8°C durante la mattina. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e nella sera, si prevede un significativo abbassamento delle temperature, accompagnato da precipitazioni che potrebbero risultare intense.

Durante la notte, Caivano presenterà un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,2°C. L’umidità sarà elevata, intorno al 74%, e il vento si muoverà con una leggera intensità, proveniente da est. Con il passare delle ore, la mattina porterà un lieve miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 25,8°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,2 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature rimarranno stabili attorno ai 25°C. Tuttavia, la situazione meteo inizierà a cambiare nel tardo pomeriggio, quando si prevede un aumento della copertura nuvolosa e una probabile intensificazione del vento, che potrà raggiungere i 29,2 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà contenuta, ma non si escludono brevi rovesci.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente. Si prevede un passaggio a pioggia moderata, con temperature che scenderanno fino a 18,1°C. Le precipitazioni saranno accompagnate da un vento forte, con raffiche che potranno superare i 58 km/h. La pioggia sarà significativa, con accumuli che potrebbero raggiungere i 5,1 mm entro la notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Caivano nei prossimi giorni indicano un’ulteriore instabilità atmosferica. Dopo una giornata di Martedì caratterizzata da un clima variabile, si prevede che le condizioni meteo rimarranno incerte, con possibilità di piogge e temperature in calo. Gli abitanti di Caivano dovranno prepararsi a un cambio di scenario, con un’attenzione particolare alle previsioni del tempo per i giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Caivano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° Assenti 1.5 E max 3.7 Levante 74 % 1017 hPa 3 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° Assenti 1.7 SE max 3.1 Scirocco 75 % 1016 hPa 6 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° Assenti 3.3 E max 4.9 Levante 75 % 1016 hPa 9 nubi sparse +23.7° perc. +23.5° Assenti 7.2 SSE max 11.8 Scirocco 54 % 1016 hPa 12 nubi sparse +25.8° perc. +25.7° Assenti 17.7 SSO max 25 Libeccio 47 % 1015 hPa 15 nubi sparse +25° perc. +25° Assenti 17.9 S max 27.1 Ostro 53 % 1012 hPa 18 nubi sparse +23.2° perc. +23.2° prob. 9 % 10.9 SSE max 21.5 Scirocco 60 % 1011 hPa 21 forte pioggia +18.1° perc. +18.2° 5.1 mm 12.7 SO max 35.6 Libeccio 84 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:28

