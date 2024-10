Meteo Caivano, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Caivano si troverà a vivere un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno e da un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso delle ore. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24,6°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata, si prevede un incremento della nuvolosità e la possibilità di piogge leggere.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 19,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 31%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 20,4°C alle ore 07:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori intorno al 0%. La brezza leggera da Sud – Sud Est accompagnerà la giornata, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo: il cielo diventerà coperto a partire dalle ore 13:00, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 22,4°C alle 16:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 17,6 km/h. L’umidità aumenterà, attestandosi intorno al 62%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto e si prevede l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 23:00. Le temperature si manterranno attorno ai 21,2°C, mentre la copertura nuvolosa sarà dell’82%. Le precipitazioni, seppur leggere, potrebbero portare a un accumulo di 0,22 mm di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Caivano nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento per Giovedì, quando si prevede un ritorno a condizioni più soleggiate. Tuttavia, sarà importante monitorare l’evoluzione delle condizioni meteo, poiché le piogge previste in serata potrebbero influenzare le attività all’aperto. La situazione meteorologica rimarrà dinamica, e si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per i giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Caivano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° Assenti 1.2 NO max 2.9 Maestrale 71 % 1014 hPa 3 poche nuvole +18.7° perc. +18.6° Assenti 0.6 N max 2.7 Tramontana 74 % 1013 hPa 6 poche nuvole +19° perc. +18.9° Assenti 1.6 SE max 4.4 Scirocco 74 % 1013 hPa 9 cielo sereno +22.9° perc. +22.7° Assenti 7.9 SSO max 10.8 Libeccio 56 % 1012 hPa 12 poche nuvole +24.6° perc. +24.4° Assenti 14.7 SO max 17.1 Libeccio 47 % 1011 hPa 15 cielo coperto +22.9° perc. +22.8° Assenti 13.3 SSO max 15.6 Libeccio 57 % 1010 hPa 18 cielo coperto +22.2° perc. +22.1° Assenti 9.1 SSO max 14 Libeccio 64 % 1010 hPa 21 nubi sparse +21.5° perc. +21.5° prob. 3 % 9.3 SSE max 18.3 Scirocco 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:38

