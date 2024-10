Meteo Carbonia, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Carbonia si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di cieli coperti e occasionali piogge leggere. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con massime che toccheranno i 22,4°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% in diverse fasce orarie, specialmente nella notte e nella sera.

Durante la notte, Carbonia sperimenterà cieli coperti, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,8°C e una leggera brezza proveniente da est-nord-est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escluderanno brevi momenti di pioggia.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 19,1°C entro le 09:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varierà tra i 6 e i 8 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma non si escluderanno brevi rovesci.

Il pomeriggio porterà un incremento delle temperature, che toccheranno i 22,4°C intorno alle 14:00. Tuttavia, le previsioni del tempo indicano la possibilità di piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,55 mm. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori attorno al 91%. La brezza si intensificherà leggermente, raggiungendo i 10,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 35%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Carbonia indicano una giornata prevalentemente nuvolosa con possibilità di piogge leggere, specialmente nelle ore centrali. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.9° perc. +17° Assenti 8.2 ENE max 11.3 Grecale 90 % 1024 hPa 4 cielo coperto +17.1° perc. +17.1° prob. 7 % 8.3 NE max 11.1 Grecale 88 % 1024 hPa 7 cielo coperto +18.1° perc. +18.1° prob. 1 % 8.7 E max 15.7 Levante 83 % 1024 hPa 10 cielo coperto +20.9° perc. +20.8° prob. 21 % 6.7 E max 14.3 Levante 68 % 1024 hPa 13 pioggia leggera +22.1° perc. +22° 0.54 mm 9.8 SE max 16.3 Scirocco 64 % 1023 hPa 16 cielo coperto +20.5° perc. +20.5° prob. 46 % 4.7 SE max 9.6 Scirocco 74 % 1023 hPa 19 cielo coperto +18.3° perc. +18.4° prob. 37 % 6.1 ENE max 7.2 Grecale 83 % 1025 hPa 22 cielo coperto +17.7° perc. +17.8° prob. 35 % 8.5 ENE max 8.8 Grecale 87 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:33

