Meteo Colle di Val d’Elsa, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

Le previsioni meteo per Colle di Val d’Elsa di Domenica 13 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, mentre nella mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 19°C. La copertura nuvolosa sarà costante, con percentuali che si manterranno attorno al 100% per gran parte della giornata. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 11,8 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto e temperature che scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi attorno ai 14°C. L’umidità sarà piuttosto alta, superando il 70%, e i venti si presenteranno deboli, provenienti principalmente da sud e sud-est.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 19°C intorno alle 11:00. Anche in questa fase, l’umidità si manterrà elevata, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La copertura nuvolosa rimarrà costante e non si prevedono precipitazioni. I venti, sempre leggeri, potrebbero rendere l’aria leggermente più fresca, ma senza particolari variazioni significative.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. La nuvolosità rimarrà alta e l’umidità continuerà a crescere, superando l’80%. I venti saranno molto deboli, contribuendo a una sensazione di calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per Colle di Val d’Elsa indicano una giornata di Domenica 13 Ottobre con condizioni meteo stabili e miti, senza particolari eventi atmosferici in arrivo. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di questo trend, con temperature simili e una copertura nuvolosa persistente. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere giorni migliori.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Colle di Val d’Elsa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.3° perc. +13.7° Assenti 2.5 SSE max 3.2 Scirocco 75 % 1019 hPa 4 cielo coperto +14.5° perc. +14° Assenti 4.5 SSO max 4.5 Libeccio 79 % 1019 hPa 7 cielo coperto +15.9° perc. +15.6° Assenti 5 SSO max 6.7 Libeccio 79 % 1019 hPa 10 cielo coperto +18.4° perc. +18.1° Assenti 5.5 O max 11.6 Ponente 70 % 1020 hPa 13 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 11.8 O max 16.1 Ponente 71 % 1019 hPa 16 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° Assenti 6.4 ONO max 10.7 Maestrale 78 % 1019 hPa 19 cielo coperto +15.7° perc. +15.6° Assenti 1.4 NNE max 2.2 Grecale 84 % 1020 hPa 22 cielo coperto +14.7° perc. +14.5° Assenti 1 E max 2.1 Levante 87 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:30

