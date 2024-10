Meteo Ercolano, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Ercolano indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature in lieve diminuzione.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà prevalentemente coperto con una temperatura di +19,1°C e un’umidità del 67%. La brezza leggera proveniente da Nord Ovest accompagnerà la notte, con una velocità del vento di 5,1 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo +18,5°C alle 03:00, mantenendo una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 98%.

La mattina si presenterà con un cielo sereno, a partire dalle 07:00, con temperature che saliranno rapidamente fino a +22°C entro le 11:00. L’umidità si ridurrà al 55%, e il vento si farà più sostenuto, raggiungendo una velocità di 8,3 km/h. Questo clima favorevole permetterà di godere di una mattinata piacevole, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo inizierà a coprirsi nuovamente con nubi sparse, mantenendo temperature attorno ai 22°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si stabilizzerà intorno al 55%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a +19,7°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69%, e il vento si attenuerà, mantenendosi attorno ai 4,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ercolano nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un’alternanza di momenti soleggiati e nuvolosi. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con possibilità di qualche nube in più, ma senza eventi meteorologici significativi. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere piacevoli momenti all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Ercolano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.1° perc. +18.8° Assenti 5.1 NO max 6.3 Maestrale 67 % 1020 hPa 3 cielo coperto +18.5° perc. +18.2° Assenti 2.9 NNO max 4.2 Maestrale 70 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18.3° perc. +18° Assenti 2.4 NE max 3.3 Grecale 69 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21° perc. +20.6° Assenti 2.7 S max 3.1 Ostro 58 % 1020 hPa 12 cielo sereno +22.2° perc. +21.9° Assenti 9.4 OSO max 7.6 Libeccio 55 % 1019 hPa 15 nubi sparse +21.6° perc. +21.3° Assenti 9.4 OSO max 7.9 Libeccio 56 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.6° perc. +20.3° Assenti 6.4 ONO max 7.3 Maestrale 62 % 1019 hPa 21 cielo coperto +20° perc. +19.9° Assenti 4.5 ONO max 5.3 Maestrale 67 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:19

