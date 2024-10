Meteo Ferrara, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ferrara di Domenica 13 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 15,9°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. La situazione non cambierà significativamente nel corso della giornata, con un’alta percentuale di nuvolosità che accompagnerà gli abitanti di Ferrara fino a sera.

Nella notte, le condizioni meteo saranno stabili, con un cielo inizialmente coperto e una temperatura che scenderà gradualmente fino a circa 13,6°C verso le prime ore del mattino. La mattina si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno tra i 13,8°C e i 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 77% e il 99%. I venti, provenienti prevalentemente da Ovest, si muoveranno a una velocità di circa 9,4 km/h, creando una leggera brezza.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 19,8°C, mantenendo una costante copertura nuvolosa al 100%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 60%. I venti si faranno più leggeri, con intensità che scenderà a 5,1 km/h. La situazione rimarrà invariata anche nel tardo pomeriggio, con temperature che inizieranno a calare verso le 18°C.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura che varierà dal 47% al 71%. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 2,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ferrara indicano una giornata di Domenica 13 Ottobre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, rimarrà da monitorare l’evoluzione della situazione meteorologica per confermare eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.9° perc. +15.6° Assenti 7.6 O max 9.9 Ponente 81 % 1018 hPa 3 nubi sparse +14.2° perc. +13.8° Assenti 9.6 O max 16.1 Ponente 85 % 1017 hPa 6 nubi sparse +13.8° perc. +13.5° Assenti 8.9 O max 16.7 Ponente 86 % 1018 hPa 9 cielo coperto +16.8° perc. +16.3° Assenti 11.3 O max 16.7 Ponente 68 % 1019 hPa 12 cielo coperto +19° perc. +18.6° Assenti 9.4 ONO max 13.5 Maestrale 60 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19.6° perc. +19.2° Assenti 7.6 O max 11.6 Ponente 62 % 1017 hPa 18 cielo coperto +17.4° perc. +17.1° Assenti 5 OSO max 5.8 Libeccio 75 % 1018 hPa 21 nubi sparse +16° perc. +15.7° Assenti 1.6 S max 3.2 Ostro 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:27

