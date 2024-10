Meteo Lavello, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Lavello indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con una leggera possibilità di pioggia durante le prime ore della notte. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 28,1°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 12,4 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 33% e il 64% durante la giornata.

Durante la notte, Lavello si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 19,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 61%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da sud-est.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 24°C intorno alle 09:00. L’umidità continuerà a diminuire, raggiungendo il 45%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera gradevole nonostante la nuvolosità.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il massimo di 28,1°C alle 13:00, mentre l’umidità scenderà ulteriormente fino al 33%. Il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, il che renderà il pomeriggio ideale per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un ombrello per eventuali sorprese.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. La nuvolosità rimarrà presente, con un’umidità che si aggirerà attorno al 61%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lavello nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti. La settimana si prospetta quindi tranquilla, con un clima che favorirà attività all’aperto, ma con la consapevolezza di possibili variazioni nel tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Lavello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.6° perc. +19.2° Assenti 5 SE max 5 Scirocco 61 % 1021 hPa 3 cielo coperto +19.6° perc. +19.3° prob. 19 % 12.3 SSE max 18.6 Scirocco 64 % 1020 hPa 6 cielo coperto +20.4° perc. +20° Assenti 1.9 S max 6.7 Ostro 57 % 1020 hPa 9 cielo coperto +24° perc. +23.6° Assenti 3.6 N max 4.3 Tramontana 45 % 1020 hPa 12 cielo coperto +27.4° perc. +26.9° Assenti 8.1 NE max 8.6 Grecale 35 % 1019 hPa 15 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 11.8 ENE max 13.6 Grecale 38 % 1018 hPa 18 nubi sparse +19.9° perc. +19.5° Assenti 3.7 S max 8.4 Ostro 60 % 1019 hPa 21 nubi sparse +19.6° perc. +19.2° Assenti 6.3 SSE max 7.7 Scirocco 61 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:08

