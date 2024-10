Meteo Martina Franca, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Martina Franca indicano una giornata caratterizzata da un inizio instabile, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 21°C, con una copertura nuvolosa al 100% e venti sostenuti provenienti da sud. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, portando a un aumento della temperatura e a una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nella notte, le condizioni saranno di pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,4°C e una velocità del vento che raggiungerà i 36,4 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con un’umidità elevata che si aggirerà attorno all’82%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli di circa 0,27 mm.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale miglioramento. Le temperature saliranno fino a 24°C e la copertura nuvolosa inizierà a ridursi, passando a nubi sparse. I venti si calmeranno, con velocità che varieranno tra 10 e 24 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà, rendendo la mattinata più gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di 23,6°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, ma le condizioni rimarranno stabili, con assenza di precipitazioni. I venti si presenteranno leggeri, con intensità che non supererà i 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 38%, creando un clima piuttosto secco e piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,5°C. La copertura nuvolosa continuerà a diminuire, con nubi sparse che lasceranno spazio a momenti di cielo sereno. I venti saranno leggeri, rendendo la serata tranquilla e adatta a passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Martina Franca nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di instabilità, si prevede un fine settimana caratterizzato da cieli sereni e temperature più miti. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre le temperature si stabilizzeranno su valori più gradevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Martina Franca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.2° perc. +21.6° 0.62 mm 32.4 S max 51.3 Ostro 84 % 1005 hPa 4 cielo coperto +20° perc. +20.1° prob. 66 % 28 SSO max 48.1 Libeccio 75 % 1005 hPa 7 nubi sparse +21.5° perc. +21.5° prob. 18 % 24.3 SO max 35.5 Libeccio 71 % 1007 hPa 10 nubi sparse +23.8° perc. +23.6° prob. 19 % 16.2 OSO max 21.2 Libeccio 49 % 1008 hPa 13 nubi sparse +23.6° perc. +23° prob. 8 % 7.5 OSO max 18 Libeccio 38 % 1007 hPa 16 nubi sparse +19° perc. +18.5° prob. 7 % 15 ENE max 20.6 Grecale 61 % 1009 hPa 19 nubi sparse +17° perc. +16.6° Assenti 2.9 N max 5.7 Tramontana 69 % 1011 hPa 22 nubi sparse +15.8° perc. +15° Assenti 7.5 ONO max 9.9 Maestrale 57 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.