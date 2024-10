Meteo Olbia, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Olbia di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi nelle prime ore del mattino, con un aumento dell’intensità fino a raggiungere i 19,4°C a mezzogiorno. La situazione migliorerà nel pomeriggio, quando si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo coperto con temperature che varieranno tra 19,1°C e 19,4°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,3 km/h e i 7,6 km/h, proveniente principalmente da Sud-Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1007 hPa.

Con l’arrivo della mattina, la situazione meteo si deteriorerà ulteriormente, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 19,4°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con venti che aumenteranno in intensità, raggiungendo i 10,4 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,27 mm.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, mentre i venti diventeranno più forti, con raffiche che potranno raggiungere i 36,3 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno all’82%.

La sera porterà un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 62,5 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi al 62%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Olbia nei prossimi giorni mostrano un trend di miglioramento. Dopo una giornata di pioggia e nuvole, si prevede un fine settimana con cieli sereni e temperature più miti. Gli amanti del sole potranno godere di un clima più favorevole, mentre le temperature notturne si manterranno piacevoli. Sarà importante monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, ma per ora si prospetta un periodo di stabilità climatica.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° Assenti 6.4 OSO max 7 Libeccio 79 % 1006 hPa 4 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° prob. 16 % 4.6 SSO max 4.9 Libeccio 73 % 1004 hPa 7 pioggia leggera +18.6° perc. +18.7° 0.29 mm 8 SSO max 14 Libeccio 81 % 1003 hPa 10 pioggia leggera +19° perc. +19.2° 0.4 mm 10.4 SSO max 30.5 Libeccio 86 % 1002 hPa 13 pioggia leggera +18.6° perc. +18.8° 0.57 mm 13.6 ONO max 24.8 Maestrale 89 % 1002 hPa 16 nubi sparse +18.3° perc. +18.1° prob. 86 % 21.3 O max 41.1 Ponente 74 % 1003 hPa 19 cielo sereno +16.5° perc. +16.2° prob. 3 % 25.8 O max 51.9 Ponente 73 % 1004 hPa 22 cielo sereno +17.8° perc. +17.3° Assenti 38.9 O max 62.5 Ponente 62 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:55

