Meteo Ottaviano, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Ottaviano indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si evolverà verso un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, mentre nella mattina le precipitazioni si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, mentre la sera porterà un cielo prevalentemente coperto.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Ottaviano sarà interessata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 98% e temperature attorno ai 18,8°C. La pioggia continuerà a intensificarsi fino alle 01:00, quando si registrerà una pioggia moderata con una temperatura di 18,7°C. Le precipitazioni si manterranno moderate fino alle 05:00, quando la temperatura scenderà leggermente a 18,1°C. La mattina inizierà con piogge che si ridurranno in intensità, passando a pioggia leggera e temperature che saliranno fino a 22,5°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 28% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. Le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con una probabilità di precipitazioni che scenderà al 39% entro le 17:00. La sera porterà un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, raggiungendo il 100% dalle 19:00 in poi, ma senza significative precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Ottaviano nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di pioggia, si prevede che il tempo si stabilizzi, con temperature che si manterranno gradevoli e una diminuzione della copertura nuvolosa. Domani e dopodomani, ci si aspetta un clima più sereno, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Ottaviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.8° perc. +19° 0.29 mm 4.8 NE max 5 Grecale 85 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.1° perc. +18.3° 1.71 mm 5.5 ENE max 9 Grecale 88 % 1015 hPa 6 pioggia moderata +18.4° perc. +18.5° 1.18 mm 3.7 ESE max 8.3 Scirocco 83 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +21.4° perc. +21.3° 0.15 mm 5.3 ENE max 8.6 Grecale 65 % 1019 hPa 12 nubi sparse +23.5° perc. +23.3° prob. 52 % 1.3 E max 9.8 Levante 54 % 1019 hPa 15 nubi sparse +22.7° perc. +22.5° prob. 47 % 5.3 NE max 10.7 Grecale 58 % 1019 hPa 18 nubi sparse +20.7° perc. +20.7° prob. 35 % 5.3 NE max 10.8 Grecale 72 % 1021 hPa 21 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° prob. 4 % 7.6 NE max 11.8 Grecale 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:10

