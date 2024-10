Meteo Palermo, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palermo di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio con condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 19°C, con una leggera pioggia prevista nelle prime ore del mattino. Con il passare delle ore, il tempo migliorerà, portando a un pomeriggio prevalentemente soleggiato e temperature che toccheranno i 22°C. Tuttavia, nel corso della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà completamente coperto.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura di circa 19,4°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 13,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 26%, ma non si prevederanno eventi significativi.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,1°C entro le 08:00. Le condizioni di pioggia leggera si manifesteranno nelle prime ore, con accumuli di circa 0,19 mm. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h, con una diminuzione della probabilità di pioggia a 6%.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, e le temperature toccheranno il picco di 22,4°C alle 10:00. La brezza vivace, con raffiche fino a 28,1 km/h, garantirà un clima piacevole. L’umidità si attesterà intorno al 54%, rendendo l’aria fresca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, le nuvole inizieranno a coprire il cielo, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. La probabilità di pioggia rimarrà assente, ma l’atmosfera si presenterà più umida, con valori di umidità che toccheranno il 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un clima prevalentemente soleggiato e temperature che si manterranno gradevoli. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nei giorni successivi, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole potranno approfittare di Sabato per godere di una giornata all’aperto prima dell’arrivo di condizioni più variabili.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.1° perc. +18.9° prob. 45 % 11.4 SO max 13.9 Libeccio 72 % 1013 hPa 4 cielo sereno +18.7° perc. +18.7° prob. 36 % 13.4 OSO max 16.5 Libeccio 80 % 1013 hPa 7 poche nuvole +20.3° perc. +20.1° prob. 10 % 12.7 O max 15.8 Ponente 66 % 1014 hPa 10 cielo sereno +22.4° perc. +22° prob. 2 % 17.3 ONO max 21.9 Maestrale 49 % 1014 hPa 13 cielo sereno +22.2° perc. +21.8° Assenti 23.9 ONO max 26.4 Maestrale 53 % 1013 hPa 16 poche nuvole +20.6° perc. +20.2° Assenti 22.4 ONO max 27.9 Maestrale 56 % 1014 hPa 19 cielo coperto +19.7° perc. +19.4° Assenti 15.5 O max 22.3 Ponente 63 % 1014 hPa 22 cielo coperto +19.4° perc. +19° Assenti 11 O max 16.5 Ponente 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:39

