Meteo Poggibonsi, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 7 Ottobre, Poggibonsi si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa quasi totale, con temperature che si manterranno su valori moderati. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 16°C, mentre la velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da Est-Sud Est. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta ma con un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con cielo coperto e umidità che si aggirerà intorno al 75%. Il vento sarà debole, con velocità di circa 6 km/h. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1015 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 16°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase della giornata, l’umidità sarà alta, attorno all’80%, e il vento si manterrà leggero, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. Non si registreranno precipitazioni, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 17°C, mantenendo sempre una copertura nuvolosa totale. L’umidità continuerà a oscillare attorno all’80%, mentre il vento si presenterà con intensità leggera, senza particolari variazioni. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. La situazione meteorologica rimarrà invariata, con cielo coperto e umidità che si manterrà alta. Le condizioni di vento rimarranno stabili, senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Poggibonsi indicano una giornata caratterizzata da nuvole e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni atmosferiche, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, l’umidità potrebbe rimanere elevata, influenzando la percezione del caldo. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per pianificare attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Poggibonsi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15° perc. +14.5° Assenti 6.4 SE max 7 Scirocco 75 % 1015 hPa 4 cielo coperto +15° perc. +14.5° prob. 2 % 6.5 ESE max 8.6 Scirocco 75 % 1014 hPa 7 cielo coperto +15.4° perc. +14.9° Assenti 6.7 ESE max 9.1 Scirocco 73 % 1016 hPa 10 cielo coperto +15.6° perc. +15.3° prob. 1 % 6.5 ESE max 11.1 Scirocco 79 % 1017 hPa 13 cielo coperto +17° perc. +16.8° prob. 2 % 7.8 ESE max 14.2 Scirocco 77 % 1016 hPa 16 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° prob. 11 % 7.2 ESE max 12.3 Scirocco 83 % 1016 hPa 19 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° prob. 11 % 7.1 ESE max 10.4 Scirocco 83 % 1017 hPa 22 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° prob. 7 % 8.1 ESE max 11.3 Scirocco 84 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.