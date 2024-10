Meteo Pomigliano d’Arco, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 23,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 19,3 km/h da est. L’umidità si manterrà attorno al 56%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che saliranno fino a 27,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 2 e i 7 km/h, e l’umidità si ridurrà al 41%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la mattinata adatta per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un ombrello per eventuali cambiamenti.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno leggermente fino a 24,8°C alle 17:00. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 99%. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 52%, rendendo l’aria un po’ più pesante.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 23,4°C. La velocità del vento sarà molto leggera, con raffiche che non supereranno i 6,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 59%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pomigliano d’Arco nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento per il fine settimana. Tuttavia, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, in quanto la situazione atmosferica potrebbe evolvere rapidamente.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Pomigliano d’Arco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.3° perc. +23.2° Assenti 12.1 E max 19.3 Levante 56 % 1020 hPa 3 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° Assenti 4.9 N max 5.9 Tramontana 55 % 1019 hPa 6 cielo coperto +22.2° perc. +22.1° Assenti 2.1 NO max 3 Maestrale 60 % 1020 hPa 9 nubi sparse +25.8° perc. +25.6° Assenti 1.2 SO max 2.5 Libeccio 46 % 1020 hPa 12 nubi sparse +27.7° perc. +27.5° Assenti 7.4 SO max 9.1 Libeccio 41 % 1019 hPa 15 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 7.6 SO max 8.5 Libeccio 46 % 1018 hPa 18 nubi sparse +24.6° perc. +24.5° Assenti 1 SE max 4.5 Scirocco 52 % 1018 hPa 21 cielo coperto +23.4° perc. +23.3° Assenti 1.7 E max 5.5 Levante 59 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:14

