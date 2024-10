Meteo Pompei, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pompei di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto nel corso della sera. Le temperature varieranno da un minimo di 18,5°C a un massimo di 23,2°C nel pomeriggio, con un’umidità che si manterrà attorno al 66%. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6,8 km/h.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 66% e il 70%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione prevalentemente da sud-sud ovest.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, mostrando poche nuvole. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22°C intorno alle 10:00. L’umidità scenderà leggermente, stabilizzandosi attorno al 55%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo il clima più piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 23,2°C alle 14:00, mantenendosi su valori simili fino alle 15:00. Il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole, favorendo condizioni ideali per attività all’aperto. L’umidità rimarrà contenuta, attorno al 52%, mentre il vento si manterrà debole, con direzione sud-ovest.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà nuovamente, passando a un cielo coperto. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 21°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 60%. La velocità del vento rimarrà bassa, con direzione sud-est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pompei nei prossimi giorni mostrano un andamento simile, con temperature gradevoli e una alternanza di nuvole e schiarite. Martedì e mercoledì si prevede un clima stabile, con possibilità di qualche annuvolamento, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze storiche e naturali di Pompei.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19° perc. +18.7° Assenti 2.7 SSO max 4.2 Libeccio 66 % 1016 hPa 3 nubi sparse +19° perc. +18.7° Assenti 1.3 SSO max 3 Libeccio 67 % 1015 hPa 6 nubi sparse +19° perc. +18.7° Assenti 2.6 SE max 3.2 Scirocco 68 % 1016 hPa 9 poche nuvole +22° perc. +21.6° Assenti 5 SSO max 4.7 Libeccio 55 % 1018 hPa 12 poche nuvole +23.1° perc. +22.9° Assenti 8.3 SO max 6.2 Libeccio 54 % 1017 hPa 15 poche nuvole +22.8° perc. +22.5° Assenti 6.7 SO max 4.4 Libeccio 53 % 1017 hPa 18 nubi sparse +21.2° perc. +20.9° Assenti 3.2 OSO max 2.9 Libeccio 56 % 1018 hPa 21 cielo coperto +21° perc. +20.6° Assenti 2.9 SE max 3.7 Scirocco 58 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:29

