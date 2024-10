Meteo Potenza, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Potenza indicano un giovedì caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà costante, con un’alta percentuale di nuvole che potrebbe influenzare la percezione di freschezza, soprattutto nelle ore serali. I venti, provenienti principalmente da sud-ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente moderata.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,1°C, con un cielo coperto e un’umidità che si manterrà alta, attorno all’85%. I venti soffieranno a una velocità di circa 10,9 km/h, rendendo l’atmosfera leggermente fresca. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale abbassamento delle temperature, che arriveranno a 13,3°C alle 01:00.

Durante la mattina, la situazione non subirà significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 20,6°C intorno alle 10:00. L’umidità, sebbene in calo, si manterrà attorno al 41%, mentre i venti continueranno a spirare da sud-ovest con intensità moderata. Le condizioni di cielo coperto potrebbero limitare l’insolazione, ma non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 24,1°C alle 13:00, mantenendosi sopra i 22°C fino alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e i venti si intensificheranno, con raffiche che potranno arrivare fino a 28 km/h. Anche in questo intervallo, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C intorno alle 23:00. Il cielo continuerà a essere coperto e l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 72%. I venti, sebbene più leggeri, manterranno una direzione sud-ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Potenza nei prossimi giorni indicano una continuità di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di umidità e vento, che potrebbero influenzare il comfort atmosferico. Domani e dopodomani, si assisterà a una situazione meteo sostanzialmente stabile, con possibilità di qualche schiarita, ma sempre con prevalenza di nuvole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.1° perc. +13.8° Assenti 10.9 SO max 15 Libeccio 85 % 1011 hPa 3 nubi sparse +12.3° perc. +11.9° Assenti 11.1 SO max 12.5 Libeccio 88 % 1010 hPa 6 nubi sparse +14.2° perc. +13.6° Assenti 10.8 SO max 14 Libeccio 74 % 1010 hPa 9 cielo coperto +18.6° perc. +17.8° prob. 2 % 9.4 SO max 13.1 Libeccio 50 % 1010 hPa 12 cielo coperto +23.8° perc. +23.1° Assenti 12.3 SO max 26.4 Libeccio 35 % 1008 hPa 15 cielo coperto +22.6° perc. +22.1° Assenti 13.4 SO max 26.8 Libeccio 46 % 1007 hPa 18 cielo coperto +17.1° perc. +16.6° Assenti 10.4 SSO max 11.2 Libeccio 68 % 1008 hPa 21 cielo coperto +15.6° perc. +15.1° Assenti 11.7 SO max 15.1 Libeccio 71 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:19

