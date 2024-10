Meteo Potenza, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Potenza di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C durante le ore centrali della giornata. La mattina si presenterà con nubi sparse, mentre nel pomeriggio il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature percepite varieranno, ma si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con cielo coperto e una temperatura di circa 10,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, intorno all’88%, e il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di 5,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 90%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, il cielo sarà inizialmente coperto, con temperature che saliranno fino a 15,2°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un miglioramento delle condizioni meteo. Il vento sarà debole, proveniente da Nord Est, con una velocità di circa 1 km/h. L’umidità scenderà al 65%, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 22°C. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una leggera brezza da Nord-Nord Ovest a 6,8 km/h. L’umidità continuerà a scendere, portandosi intorno al 31%, il che contribuirà a rendere il clima più secco e confortevole.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che scenderanno a circa 12,9°C. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest-Sud Ovest, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 76%. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata si presenterà tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Potenza di Sabato 12 Ottobre si prospettano favorevoli, con un netto miglioramento delle condizioni nel corso della giornata. I prossimi giorni potrebbero mantenere un andamento simile, con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni, rendendo questo periodo ideale per godere delle attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +10.6° perc. +10° Assenti 5.3 OSO max 5.1 Libeccio 90 % 1017 hPa 3 nubi sparse +10.4° perc. +9.8° Assenti 2.1 OSO max 3.7 Libeccio 87 % 1017 hPa 6 nubi sparse +12.3° perc. +11.6° Assenti 1.7 S max 3.7 Ostro 77 % 1018 hPa 9 nubi sparse +19.1° perc. +18.2° Assenti 3.3 ENE max 3.5 Grecale 44 % 1018 hPa 12 poche nuvole +22° perc. +21° Assenti 4.3 NNO max 7 Maestrale 32 % 1016 hPa 15 cielo sereno +20.9° perc. +20° Assenti 6.4 NNO max 7.7 Maestrale 36 % 1016 hPa 18 poche nuvole +13.5° perc. +12.8° Assenti 1.4 SO max 2.9 Libeccio 72 % 1018 hPa 21 nubi sparse +12.1° perc. +11.5° Assenti 3.6 SO max 3.4 Libeccio 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:16

