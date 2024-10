Meteo San Giorgio a Cremano, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a San Giorgio a Cremano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a persistere fino alla mattina, con un aumento della copertura nuvolosa. Nel corso della giornata, le precipitazioni si intensificheranno, raggiungendo picchi di pioggia moderata nel pomeriggio. La situazione meteo si stabilizzerà solo in parte durante la sera, quando le piogge tenderanno a diminuire, ma non si escludono brevi rovesci.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, San Giorgio a Cremano sarà interessata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 21,5°C, con una temperatura percepita di 21,7°C. La velocità del vento sarà di circa 12,6 km/h proveniente da Sud-Sud Est. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di 0,46 mm di pioggia.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, e si continuerà a registrare pioggia leggera. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 23,2°C alle 10:00, mentre la velocità del vento aumenterà fino a 22,9 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni continueranno a cadere con un accumulo che potrà arrivare fino a 0,37 mm entro le 12:00.

Nel pomeriggio, la situazione meteo si farà più complessa, con l’arrivo di pioggia moderata e forte pioggia attesa tra le 15:00 e le 16:00. La temperatura scenderà a 20°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’87%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 24 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto frizzante. Le precipitazioni totali nel pomeriggio potrebbero superare i 4 mm, con un picco di 4,77 mm alle 16:00.

La sera porterà una leggera attenuazione delle piogge, ma non si escludono brevi rovesci. La temperatura si manterrà intorno ai 20,5°C, con un’umidità che rimarrà alta, attorno all’81%. Le condizioni di cielo coperto persisteranno, con una copertura nuvolosa del 100%.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giorgio a Cremano nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Venerdì, quando si prevede una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe continuare a influenzare il clima locale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a San Giorgio a Cremano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.5° perc. +21.7° 0.46 mm 12.6 SSE max 18.3 Scirocco 78 % 1009 hPa 3 nubi sparse +21.2° perc. +21.4° prob. 36 % 14.7 SSE max 20.1 Scirocco 79 % 1008 hPa 6 nubi sparse +21.3° perc. +21.5° prob. 34 % 17.4 SSE max 23.7 Scirocco 79 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +22.9° perc. +23.2° 0.29 mm 20.9 SSE max 29.3 Scirocco 75 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +23.5° perc. +23.8° 0.37 mm 22.2 SSE max 28.9 Scirocco 72 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +20.8° perc. +21° 1.78 mm 14.3 SE max 17.5 Scirocco 82 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +20.5° perc. +20.8° 0.51 mm 16 SE max 29.9 Scirocco 81 % 1005 hPa 21 cielo coperto +20.7° perc. +21° prob. 73 % 20.1 SSE max 30.9 Scirocco 80 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.