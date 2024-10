Meteo Torre Annunziata, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 6 Ottobre a Torre Annunziata si presenteranno prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più sereno durante gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 21,4°C nel pomeriggio. La presenza di poche nuvole e un’assenza di precipitazioni contribuiranno a rendere la giornata ideale per attività all’aperto. Tuttavia, si registrerà una leggera variabilità delle temperature e un incremento della copertura nuvolosa nel corso della mattinata.

Nella notte, il meteo sarà caratterizzato da un cielo sereno e una temperatura che si aggirerà intorno ai 17,8°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con un’umidità che si manterrà attorno al 70%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Sud, con una velocità di circa 2,7 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno fino alle prime ore del giorno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20,2°C intorno alle 09:00. Tuttavia, si prevede un breve passaggio di pioggia leggera, con una precipitazione di 0,13 mm. La probabilità di pioggia sarà contenuta, attorno al 25%. A partire dalle 10:00, il cielo tornerà a essere prevalentemente sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un cielo sereno e temperature che toccheranno il massimo di 21,4°C. I venti saranno moderati, con una velocità che varierà tra 9 e 10 km/h, sempre provenienti da Ovest-Sud Ovest. L’umidità rimarrà su valori accettabili, intorno al 55%, rendendo l’atmosfera piacevole.

La sera si presenterà con un cielo ancora sereno e temperature in lieve calo, che scenderanno fino a 19°C. I venti si faranno più leggeri, mantenendosi sotto i 5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torre Annunziata indicano una giornata di Domenica 6 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’inizio della settimana particolarmente piacevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Torre Annunziata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +17.8° perc. +17.4° prob. 40 % 2.7 S max 3.3 Ostro 70 % 1013 hPa 3 cielo sereno +17.2° perc. +16.9° prob. 22 % 3.9 SSE max 4.3 Scirocco 72 % 1012 hPa 6 cielo sereno +17.4° perc. +17.1° prob. 25 % 4.5 SE max 5.7 Scirocco 74 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +20.2° perc. +19.9° 0.13 mm 4.2 SSO max 5.1 Libeccio 62 % 1014 hPa 12 poche nuvole +21.4° perc. +21.1° prob. 9 % 9.5 SO max 9.5 Libeccio 55 % 1014 hPa 15 poche nuvole +20.7° perc. +20.3° Assenti 9 OSO max 8.9 Libeccio 57 % 1014 hPa 18 poche nuvole +19.7° perc. +19.3° Assenti 4.5 OSO max 5.3 Libeccio 63 % 1015 hPa 21 poche nuvole +19.3° perc. +18.9° Assenti 2.7 SO max 3.4 Libeccio 63 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:31

