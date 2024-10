Notte di maltempo, perturbazione in transito sull’Italia: piogge intense e fiumi in piena | LIVE

MeteoWeb

La situazione atmosferica sull’Italia e il Mediterraneo rimane instabile a causa delle correnti perturbate di origine atlantica. Una nuova perturbazione ha iniziato a interessare il Centro/Nord e la Sardegna con fenomeni di forte intensità. Entro le prossime ore, queste condizioni meteorologiche si estenderanno anche al resto del Paese.

Piogge e piene in Piemonte

Il Piemonte è stato colpito da intense precipitazioni nelle prime ore di oggi, proprio durante il passaggio di un fronte freddo che si muove da Sud-Sud/Ovest verso Nord-Nord/Est. Nelle ultime 48 ore, i settori alpini e pedemontani, dal Cuneese al Verbano-Cusio-Ossola (VCO), così come i crinali appenninici al confine con la Liguria, hanno registrato accumuli di pioggia notevoli, con picchi tra 150 e 200 millimetri, secondo i dati della rete di stazioni di Arpa Piemonte.

Le piene dei fiumi e torrenti nelle zone montane sono in corso, con il superamento delle soglie di guardia in diversi punti: il Corsaglia a Montaldo di Mondovì (CN), lo Stura di Val Grande a Cantoira (TO), l’Orco a Castellamonte (TO) e l’Anza a Vanzone con San Carlo (VB), segnala il meteorologo Andrea Vuolo (Meteo in Piemonte). Tuttavia, nel corso della mattinata, i fenomeni tenderanno gradualmente a diminuire, con piogge persistenti solo sull’alto Piemonte. Nel pomeriggio e in serata, un nuovo nucleo di aria fredda in quota potrebbe riattivare rovesci e temporali tra il Cuneese, l’Astigiano e il Torinese, con estensioni verso il Canavese, il Biellese, la Valsesia e il Novarese.

Fase post-frontale in Liguria

Anche la Liguria è stata interessata dalle precipitazioni, soprattutto nel Ponente, dove il transito del fronte verso Nord/Est ha generato una fase post-frontale caratterizzata da piogge localmente intense, riporta ARPAL. Si registrano, ad esempio, 43,4 mm di pioggia in un’ora a Pieve di Teco (IM) e 36,8 mm a Cenesi (SV).

I livelli dei fiumi stanno risalendo rapidamente in seguito a queste nuove piogge, in particolare il fiume Impero a Pontedassio, l’Arroscia a Pogli d’Ortovero e il Centa a Molino Branca.

Nuove piogge sull’Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna, nuove precipitazioni hanno raggiunto l’Appennino piacentino e il parmense occidentale, con rovesci che hanno interessato anche il crinale modenese. Si registrano precipitazioni residue tra l’alto ravennate e la riviera ferrarese, mentre ulteriori piogge sono in risalita dalla Toscana verso la parte centro-orientale della regione.

