Previsioni Meteo Acireale: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

Le previsioni meteo per Acireale indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 22°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà alta, con probabilità di pioggia che si manterrà attorno al 40%. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da nord-nord est, con raffiche che potranno raggiungere i 19,1 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 24°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa continuerà a essere significativa, con valori che toccheranno il 100%. I venti si presenteranno leggeri, con velocità intorno ai 8 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 62% e il 70%, rendendo l’aria un po’ pesante.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 24°C. Il cielo rimarrà coperto, con una diminuzione della copertura nuvolosa che scenderà al 84%. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 9 km/h e i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con l’intensità della pioggia che rimarrà assente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 99%. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata piuttosto tranquilla. L’umidità si manterrà attorno al 79%, contribuendo a un clima umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acireale nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni climatiche rimarranno simili anche nei giorni successivi, con una leggera possibilità di schiarite. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in Acireale un ambiente favorevole, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere ulteriori sviluppi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.4° perc. +21.6° prob. 46 % 11.6 NNE max 19.1 Grecale 77 % 1015 hPa 4 nubi sparse +20.6° perc. +20.9° prob. 38 % 4.2 OSO max 9.4 Libeccio 82 % 1014 hPa 7 cielo coperto +22.4° perc. +22.7° Assenti 8.4 SSO max 13.7 Libeccio 75 % 1014 hPa 10 cielo coperto +25° perc. +25.2° Assenti 6.4 SSE max 12.7 Scirocco 62 % 1013 hPa 13 nubi sparse +24.9° perc. +25.2° Assenti 9.3 E max 13.6 Levante 65 % 1012 hPa 16 cielo coperto +23.6° perc. +23.9° Assenti 7.3 E max 10.7 Levante 74 % 1012 hPa 19 cielo coperto +22.4° perc. +22.8° Assenti 6.6 NNE max 12 Grecale 79 % 1013 hPa 22 cielo coperto +21.9° perc. +22.2° Assenti 4.1 NO max 7.1 Maestrale 77 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:26

