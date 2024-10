Previsioni Meteo Afragola: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Afragola si presenteranno variabili nel corso della giornata di Martedì 8 Ottobre. La previsione del tempo indica un inizio di giornata caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto, con un graduale miglioramento durante le ore centrali, per poi tornare a condizioni di instabilità nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 25,4°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, si prevede un significativo cambiamento con l’arrivo di piogge nel tardo pomeriggio e in serata.

Durante la notte, Afragola avrà un cielo completamente coperto, con temperature che varieranno tra 19,3°C e 20,2°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, e il vento soffierà leggermente da est-sud-est, con velocità comprese tra 2,1 km/h e 3,4 km/h. Non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo inizierà a mostrare delle nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 25,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà attorno al 52%, mentre il vento aumenterà di intensità, raggiungendo i 14 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 47%.

Il pomeriggio porterà un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà nuovamente nuvoloso. Le temperature si manterranno attorno ai 24,7°C e il vento continuerà a soffiare con una certa intensità, fino a 29,4 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma si avvertirà un cambiamento nell’atmosfera.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo subiranno un netto deterioramento. Si prevede l’arrivo di piogge, che inizieranno come pioggia moderata alle 20:00, per poi intensificarsi in forte pioggia alle 21:00. Le temperature scenderanno a 18,1°C, mentre l’umidità salirà fino all’84%. Il vento sarà forte, con raffiche che potranno raggiungere i 58,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Afragola indicano un inizio di giornata relativamente tranquillo, ma con un significativo peggioramento previsto nel tardo pomeriggio e in serata. Si consiglia di prepararsi per possibili piogge e venti forti. Nei giorni successivi, si prevede un ritorno a condizioni più stabili, ma è sempre consigliabile monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Afragola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° Assenti 2.4 ESE max 4.5 Scirocco 74 % 1017 hPa 3 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° Assenti 2.8 SE max 4 Scirocco 75 % 1016 hPa 6 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° Assenti 4.2 E max 5.8 Levante 74 % 1016 hPa 9 nubi sparse +23.4° perc. +23.3° Assenti 8.6 SSE max 13 Scirocco 55 % 1016 hPa 12 nubi sparse +25.4° perc. +25.2° Assenti 17.9 S max 25.5 Ostro 50 % 1015 hPa 15 nubi sparse +24.7° perc. +24.6° Assenti 18.8 SSE max 27.8 Scirocco 55 % 1013 hPa 18 nubi sparse +23.1° perc. +23° prob. 8 % 12.7 SSE max 23.1 Scirocco 61 % 1011 hPa 21 forte pioggia +18.1° perc. +18.2° 5.03 mm 14.3 SO max 37.2 Libeccio 84 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:28

