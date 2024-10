Previsioni Meteo Bacoli: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Bacoli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 22°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% nelle ore centrali della giornata. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 1 km/h e 6,5 km/h, prevalentemente da direzioni orientali e occidentali. L’umidità si attesterà intorno al 67-70%, creando una sensazione di calore moderato.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si manterrà intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 58%, con venti leggeri che non supereranno i 2 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 69%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 22,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti si faranno leggermente più intensi, raggiungendo i 6,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67-69%, senza possibilità di pioggia.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,5°C. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che varierà tra 3 e 4 km/h. Anche in questo caso, l’umidità rimarrà elevata, intorno al 65-70%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi sui 22,1-22,4°C. I venti continueranno a essere leggeri, e l’umidità si manterrà attorno al 68-69%. Non si prevedono precipitazioni, e la situazione meteo rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bacoli indicano una continuità di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si suggerisce di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima stabile, ma con una certa umidità che potrebbe rendere l’aria più pesante. Non si prevedono cambiamenti significativi nel breve termine, quindi sarà opportuno tenere in considerazione queste condizioni per eventuali attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° Assenti 1.7 ESE max 3.1 Scirocco 69 % 1019 hPa 3 cielo coperto +21.1° perc. +21.1° Assenti 1.6 S max 2.6 Ostro 70 % 1019 hPa 6 cielo coperto +21.1° perc. +21.1° Assenti 3.2 E max 3.4 Levante 70 % 1020 hPa 9 cielo coperto +21.9° perc. +22° Assenti 5.7 SE max 6.2 Scirocco 68 % 1020 hPa 12 cielo coperto +22.4° perc. +22.4° Assenti 2.9 SO max 2.9 Libeccio 65 % 1019 hPa 15 cielo coperto +22.4° perc. +22.5° Assenti 3.3 O max 3 Ponente 68 % 1018 hPa 18 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° Assenti 6.5 O max 7.2 Ponente 67 % 1019 hPa 21 cielo coperto +22.4° perc. +22.4° Assenti 4.4 NNO max 4.6 Maestrale 68 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:17

