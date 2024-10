Previsioni Meteo Caivano: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Lunedì 14 Ottobre a Caivano si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con un alternarsi di momenti di sereno e fasi di nuvolosità. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +18,9°C e +18,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11 km/h.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, portando un clima sereno e temperature che raggiungeranno i 24,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che scenderanno fino al 3%. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su livelli accettabili, con una brezza leggera che accompagnerà la giornata. L’umidità si attesterà attorno al 44%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature si manterranno stabili, con valori che varieranno tra 23,4°C e 24,4°C. La velocità del vento continuerà a essere moderata, contribuendo a un clima gradevole. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà contenuta.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 19,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo valori intorno al 98%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendo una leggera brezza. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e l’umidità salirà fino al 69%.

In conclusione, le previsioni meteo per Caivano indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature miti e una leggera brezza. Nei prossimi giorni, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge sporadiche. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, soprattutto per chi ha programmi all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 3.5 NNO max 4.2 Maestrale 67 % 1020 hPa 3 cielo coperto +18.1° perc. +17.8° Assenti 3.3 NNE max 4 Grecale 70 % 1019 hPa 6 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° Assenti 4.1 NE max 5.2 Grecale 69 % 1019 hPa 9 cielo sereno +22° perc. +21.6° Assenti 1.5 ENE max 3.1 Grecale 53 % 1020 hPa 12 cielo sereno +24.3° perc. +24° Assenti 9.8 OSO max 8.6 Libeccio 44 % 1019 hPa 15 nubi sparse +23.4° perc. +23° Assenti 11.7 OSO max 9.1 Libeccio 48 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° Assenti 6 ONO max 6.9 Maestrale 60 % 1019 hPa 21 cielo coperto +20° perc. +19.8° Assenti 3.8 NO max 4.9 Maestrale 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:19

