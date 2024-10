Previsioni Meteo Casalnuovo di Napoli: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Casalnuovo di Napoli si presenterà con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di meteo variabile. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che accompagneranno le temperature intorno ai 18°C. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, ma non mancheranno momenti di instabilità, soprattutto nelle ore centrali della giornata. La temperatura massima si attesterà attorno ai 21°C, mentre la copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, Casalnuovo di Napoli vivrà un clima piuttosto umido con piogge leggere. La temperatura si manterrà tra i 17,5°C e i 18,5°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. L’umidità sarà alta, oscillando intorno al 69%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,24 mm.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, le piogge continueranno, ma si prevede una graduale attenuazione. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 19,9°C alle 08:00. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 4% e il 19%, mentre la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 11%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varieranno tra i 6,1 km/h e i 11,4 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con l’alternarsi di momenti di sole e nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 21°C alle 12:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La probabilità di pioggia rimarrà presente, ma le precipitazioni saranno assenti o molto deboli. L’umidità si manterrà attorno al 53%, garantendo un clima relativamente fresco e gradevole.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo di Casalnuovo di Napoli. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 70% alle 19:00, ma le probabilità di pioggia rimarranno basse, attorno al 27%.

In conclusione, le previsioni meteo per Casalnuovo di Napoli indicano un Sabato con condizioni variabili, caratterizzato da piogge leggere al mattino e un parziale miglioramento nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature in aumento e una diminuzione della probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di giornate più stabili e soleggiate.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.5° perc. +18° prob. 11 % 6.1 SE max 8.6 Scirocco 61 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +17.9° perc. +17.5° 0.15 mm 5.8 SE max 9.4 Scirocco 66 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +17.9° perc. +17.6° 0.11 mm 7.8 ESE max 13 Scirocco 68 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +20.6° perc. +20.2° 0.32 mm 9 S max 11.2 Ostro 57 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +21.2° perc. +20.8° 0.21 mm 15.4 OSO max 15.6 Libeccio 53 % 1012 hPa 15 nubi sparse +20.5° perc. +20° prob. 47 % 11.7 OSO max 11.5 Libeccio 53 % 1011 hPa 18 nubi sparse +19.4° perc. +18.8° prob. 54 % 3.8 SSO max 6.1 Libeccio 54 % 1012 hPa 21 nubi sparse +18.7° perc. +18.2° prob. 25 % 3.1 SSE max 5.5 Scirocco 58 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:33

