Previsioni Meteo Casalnuovo di Napoli: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Casalnuovo di Napoli indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, mentre nella mattina si assisterà a una leggera attenuazione della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo di Casalnuovo di Napoli sarà caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di +20°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 76%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura del 100% alle ore 04:00, con temperature che si manterranno intorno ai 19,7°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi tra l’11% e il 4%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a +21,7°C alle ore 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino alle ore 09:00, per poi iniziare a diminuire leggermente. La velocità del vento si manterrà tra i 8,9 km/h e i 10 km/h, sempre da Nord Est, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 1%.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di +25,1°C alle ore 13:00, per poi scendere gradualmente fino a +22,4°C alle ore 18:00. La copertura nuvolosa varierà dal 82% al 58%, mentre la probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, tra il 2% e il 6%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’86% alle ore 23:00, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà leggera, con valori che non supereranno i 6,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Casalnuovo di Napoli indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore miglioramento, con un aumento della probabilità di sole e temperature in lieve aumento. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di giornate più soleggiate nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Casalnuovo di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20° perc. +20° prob. 11 % 9.3 NE max 17.1 Grecale 75 % 1023 hPa 3 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° prob. 7 % 10.8 NE max 19.9 Grecale 75 % 1023 hPa 6 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° prob. 4 % 9 NE max 17 Grecale 74 % 1024 hPa 9 cielo coperto +23° perc. +22.9° prob. 1 % 10 ENE max 12.5 Grecale 61 % 1025 hPa 12 cielo coperto +25° perc. +25° prob. 1 % 5.4 E max 10 Levante 53 % 1024 hPa 15 nubi sparse +24.4° perc. +24.3° prob. 3 % 4.5 E max 9.9 Levante 56 % 1024 hPa 18 nubi sparse +22.4° perc. +22.4° prob. 5 % 3.5 E max 7.1 Levante 66 % 1025 hPa 21 nubi sparse +21.4° perc. +21.5° Assenti 4.1 ENE max 6.7 Grecale 71 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.