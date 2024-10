Previsioni Meteo Ferrara: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ferrara di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24,5°C nel pomeriggio. La presenza di venti freschi, provenienti principalmente da sud e ovest, influenzerà la percezione termica, rendendo l’aria più frizzante, soprattutto nelle ore serali.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 63%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 19,1 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno nelle prime ore del mattino, con temperature che scenderanno leggermente fino a 17,8°C.

Durante la mattina, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera tra le 07:00 e le 09:00. Le temperature saliranno fino a 22,4°C e la copertura nuvolosa si ridurrà gradualmente. Il vento continuerà a soffiare fresco, con raffiche che potranno raggiungere i 27,9 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con accumuli che non supereranno i 0,26 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno notevolmente, con un ritorno al cielo sereno. Le temperature toccheranno il massimo di 24,5°C alle 13:00, mentre l’umidità scenderà al 50%. Il vento si attenuerà, mantenendosi comunque fresco, con velocità che varieranno tra 12,6 km/h e 25,2 km/h. Questo clima favorevole permetterà di godere di un pomeriggio all’aperto.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 13%, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 91%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ferrara nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione ai possibili cambiamenti, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente. Domani e dopodomani, si prevede un clima stabile, ideale per attività all’aperto, con temperature che continueranno a oscillare tra i 16°C e i 24°C.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Ferrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.3° perc. +18.1° Assenti 19.1 SSO max 42.7 Libeccio 74 % 1004 hPa 3 cielo sereno +18° perc. +17.8° Assenti 19.2 SSO max 40.7 Libeccio 75 % 1002 hPa 6 cielo sereno +17.8° perc. +17.6° prob. 1 % 19.3 SSE max 45.9 Scirocco 77 % 1000 hPa 9 pioggia leggera +22.4° perc. +22.4° 0.16 mm 27.9 S max 46.5 Ostro 65 % 1000 hPa 12 nubi sparse +24.1° perc. +23.9° prob. 55 % 28.1 SSO max 40.6 Libeccio 53 % 999 hPa 15 cielo sereno +23.4° perc. +23.1° prob. 25 % 16 OSO max 27.5 Libeccio 51 % 999 hPa 18 cielo sereno +17.3° perc. +17.4° prob. 22 % 13.4 ONO max 26.5 Maestrale 87 % 1001 hPa 21 poche nuvole +16.1° perc. +16.1° prob. 11 % 8.9 SO max 15.8 Libeccio 90 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:32

