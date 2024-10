Previsioni Meteo Ferrara: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 20 Ottobre, Ferrara si troverà a fronteggiare un inizio di giornata caratterizzato da precipitazioni. Durante la notte, si registreranno piogge moderate che si attenueranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a cieli coperti e temperature che varieranno da +16,4°C a +19,9°C. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 33 km/h. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, portando a un pomeriggio più sereno e a temperature più gradevoli.

Durante la notte, Ferrara sarà avvolta da un’atmosfera umida e piovosa. Le previsioni meteo indicano piogge moderate fino alle prime ore del mattino, con una temperatura che si attesterà intorno ai +16,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’88%. I venti soffieranno da est-nord-est a una velocità di circa 12,1 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 30,8 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le precipitazioni tenderanno a diminuire, passando a piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +15,6°C e +18,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma a partire dalle ore 13:00, si inizieranno a vedere delle schiarite, con nubi sparse che porteranno a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. L’umidità scenderà gradualmente, mentre i venti si faranno più leggeri, con intensità che varierà da 13,1 km/h a 8,9 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento, con cieli che si schiariranno e temperature che raggiungeranno i 20,7°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un cielo prevalentemente sereno. L’intensità del vento si manterrà bassa, favorendo una sensazione di maggiore comfort. L’umidità continuerà a diminuire, attestandosi attorno al 67%.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente fino a +15,7°C. I venti saranno deboli, con una velocità di circa 2,1 km/h, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole. L’umidità si manterrà attorno all’86%, ma senza la presenza di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Ferrara indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si stabilizzeranno su valori gradevoli, rendendo la Domenica un giorno ideale per attività all’aperto nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo la settimana che seguirà particolarmente favorevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Ferrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +16.4° perc. +16.4° 1.04 mm 12.1 ENE max 30.8 Grecale 88 % 1020 hPa 3 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.26 mm 13.3 NE max 29.4 Grecale 95 % 1021 hPa 6 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.88 mm 15.7 NE max 32.3 Grecale 95 % 1022 hPa 9 cielo coperto +16.7° perc. +16.7° prob. 68 % 15.9 NE max 31.1 Grecale 85 % 1024 hPa 12 cielo coperto +19.9° perc. +19.8° prob. 58 % 13.8 ENE max 20.3 Grecale 70 % 1025 hPa 15 nubi sparse +20.1° perc. +20.1° Assenti 8.9 E max 14.4 Levante 71 % 1025 hPa 18 poche nuvole +16.7° perc. +16.6° Assenti 2.4 SE max 5.1 Scirocco 83 % 1027 hPa 21 cielo sereno +16° perc. +15.8° Assenti 4.1 ONO max 4.1 Maestrale 86 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:15

