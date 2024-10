Previsioni Meteo Ferrara: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Ferrara si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,6°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 21,4°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno simili, con un incremento della copertura nuvolosa, mentre la sera si chiuderà con un cielo nuovamente coperto e temperature in calo.

Durante la notte, il cielo di Ferrara si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 17,6°C, con una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’80%, il che contribuirà a una sensazione di calore percepita simile a quella reale.

Con l’arrivo della mattina, il cielo comincerà a schiarirsi leggermente, passando a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portando un po’ di sollievo rispetto alla notte.

Nel pomeriggio, la situazione meteo rimarrà stabile, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 65%. Le condizioni di vento saranno simili a quelle della mattina, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,8°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno all’83%. Il vento si farà sentire con una leggera intensità, ma senza particolari raffiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Ferrara nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Ferrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° Assenti 3.1 NNE max 3.3 Grecale 78 % 1028 hPa 3 cielo coperto +17.1° perc. +17° Assenti 0.9 NO max 1.3 Maestrale 80 % 1027 hPa 6 nubi sparse +16.6° perc. +16.5° Assenti 3.7 OSO max 4 Libeccio 84 % 1027 hPa 9 poche nuvole +19.3° perc. +19.2° Assenti 4.9 NO max 4.1 Maestrale 73 % 1028 hPa 12 poche nuvole +21.4° perc. +21.3° Assenti 1.3 O max 1.3 Ponente 65 % 1027 hPa 15 nubi sparse +21.5° perc. +21.4° Assenti 2.8 SSE max 2.5 Scirocco 65 % 1027 hPa 18 nubi sparse +19.1° perc. +19.1° Assenti 6.3 SE max 7.3 Scirocco 78 % 1028 hPa 21 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° Assenti 6 ESE max 6.2 Scirocco 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:12

