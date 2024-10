Previsioni Meteo Frattamaggiore: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Frattamaggiore si troverà ad affrontare un meteo variabile, con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene e una progressiva copertura nuvolosa nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,3°C e i 24,1°C. Nel pomeriggio, si prevede un aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere nella sera. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera intensificazione del vento, che potrebbe rendere l’atmosfera più frizzante.

Durante la notte, Frattamaggiore avrà un cielo con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà al 33%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 70%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature in aumento che raggiungeranno i 21,5°C entro le ore 08:00. La brezza leggera proveniente da Sud-Sud Est contribuirà a rendere la mattinata piacevole, con un’umidità in calo fino al 64%. Le condizioni meteo rimarranno stabili fino a metà giornata, quando si registrerà una temperatura massima di 24,1°C intorno alle 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che arriverà al 100%. Le temperature scenderanno gradualmente, portandosi attorno ai 22°C. Non si prevedono precipitazioni significative fino alle ore serali, ma l’atmosfera si farà più umida, con valori di umidità che toccheranno il 64%.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo indicano un incremento della nuvolosità e l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21°C, mentre le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, con valori di pioggia leggera che potrebbero raggiungere i 0,29mm. La velocità del vento aumenterà, portandosi fino a 14km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Frattamaggiore evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge e temperature in lieve calo. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente nella sera di Mercoledì, quando le piogge potrebbero rendere necessarie precauzioni per chi si trova all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Frattamaggiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.3° perc. +19.2° Assenti 1.1 NNO max 2.8 Maestrale 70 % 1014 hPa 3 poche nuvole +18.7° perc. +18.6° Assenti 0.7 NE max 2.9 Grecale 74 % 1013 hPa 6 poche nuvole +19° perc. +18.9° Assenti 2.4 SE max 5 Scirocco 74 % 1013 hPa 9 cielo sereno +22.5° perc. +22.3° Assenti 8.6 SSO max 11.4 Libeccio 58 % 1012 hPa 12 poche nuvole +24.1° perc. +23.9° Assenti 15 SSO max 17.1 Libeccio 50 % 1011 hPa 15 cielo coperto +22.6° perc. +22.5° Assenti 13.8 SSO max 16 Libeccio 59 % 1010 hPa 18 cielo coperto +22° perc. +21.9° Assenti 10.2 S max 15.1 Ostro 65 % 1010 hPa 21 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° prob. 4 % 11.2 SSE max 20.6 Scirocco 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:38

