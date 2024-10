Previsioni Meteo Imola: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Imola di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, la città sarà interessata da piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 27,9 km/h. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo evidenzieranno un graduale miglioramento, anche se le nubi rimarranno predominanti.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che varieranno tra i 12°C e i 14°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 5-10 km/h, mentre l’umidità rimarrà elevata, oscillando intorno al 85-90%. Le probabilità di pioggia saranno basse, ma non si escludono brevi rovesci. A partire dalle ore 12:00, si registreranno piogge leggere, con accumuli minimi, e la temperatura percepita potrebbe scendere leggermente.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno tra i 12°C e i 13,5°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che raggiungeranno il 99%. Il vento sarà debole, con intensità che non supererà i 10 km/h. Le probabilità di precipitazioni rimarranno contenute, ma la sensazione di umidità sarà elevata, contribuendo a un clima fresco e umido.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo non subirà significativi cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai 12°C. La velocità del vento sarà leggera, e l’umidità continuerà a mantenersi alta. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il clima fresco potrà rendere necessaria una giacca leggera per chi si troverà all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Imola nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché l’instabilità potrebbe persistere. La giornata di Venerdì 4 Ottobre si presenterà quindi come un’opportunità per godere di un clima fresco, ma con la necessità di essere pronti a eventuali piogge.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Imola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +11.4° perc. +11° 1.11 mm 27.9 NO max 47.7 Maestrale 93 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +11.7° perc. +11.3° 0.42 mm 13.9 NO max 29.6 Maestrale 90 % 1006 hPa 6 cielo coperto +12° perc. +11.6° prob. 80 % 2.4 OSO max 9.4 Libeccio 90 % 1007 hPa 9 cielo coperto +13.1° perc. +12.7° prob. 20 % 5.6 NNO max 6.4 Maestrale 85 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +13.8° perc. +13.4° 0.1 mm 11.2 N max 12.5 Tramontana 83 % 1009 hPa 15 cielo coperto +13.2° perc. +12.8° prob. 33 % 10 NNO max 13.6 Maestrale 86 % 1009 hPa 18 cielo coperto +12.4° perc. +12° prob. 24 % 5.7 NO max 9.8 Maestrale 90 % 1011 hPa 21 cielo coperto +12.1° perc. +11.7° prob. 12 % 5.4 NO max 8.3 Maestrale 90 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:43

