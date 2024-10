Previsioni Meteo Lavello: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Lavello si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo che passerà da coperto a sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La mattina porterà un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e un incremento della temperatura fino a 24,5°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, favorendo un ulteriore aumento della temperatura, che raggiungerà un picco di 24,9°C. La sera vedrà un ritorno di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 14,1°C e i 15,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica rimarrà intorno ai 1020hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da un cielo coperto a nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,3°C alle 09:00 e i 24,5°C a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra i 2,6km/h e i 7,9km/h, mantenendo condizioni di brezza leggera. L’umidità diminuirà, scendendo fino al 36%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno, con temperature che si manterranno attorno ai 24°C. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con velocità che potranno raggiungere i 13,4km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 35%, creando un clima piacevole e asciutto.

Con l’arrivo della sera, ci sarà un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 16,1°C alle 22:00. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 72%.

In conclusione, le previsioni meteo per Lavello indicano una giornata di Lunedì 14 Ottobre caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature gradevoli e senza precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità, ma sempre senza fenomeni significativi. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Lavello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.3° perc. +14.6° Assenti 5.4 OSO max 5.7 Libeccio 68 % 1020 hPa 3 cielo coperto +14.4° perc. +13.8° Assenti 4.7 OSO max 4.9 Libeccio 71 % 1019 hPa 6 cielo coperto +15.2° perc. +14.6° Assenti 5.1 SO max 5.1 Libeccio 67 % 1020 hPa 9 nubi sparse +21.3° perc. +20.7° Assenti 6 N max 3.7 Tramontana 46 % 1020 hPa 12 poche nuvole +24.5° perc. +23.9° Assenti 7.9 NNE max 6.9 Grecale 36 % 1018 hPa 15 cielo sereno +23.9° perc. +23.3° Assenti 13.4 NE max 9.4 Grecale 38 % 1017 hPa 18 cielo sereno +17.4° perc. +16.8° Assenti 3.5 SE max 5.4 Scirocco 60 % 1019 hPa 21 nubi sparse +16.4° perc. +15.8° Assenti 1.8 O max 3.7 Ponente 65 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:13

