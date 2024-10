Previsioni Meteo Marano di Napoli: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 6 Ottobre, Marano di Napoli si troverà ad affrontare un clima variabile, con un inizio di giornata caratterizzato da pioggia leggera durante le prime ore della notte. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, portando a un progressivo diradamento delle nuvole e a un aumento delle temperature. La mattina si presenterà serena, mentre nel pomeriggio si assisterà a un cielo prevalentemente sereno con qualche nuvola sparsa. La sera si concluderà con temperature gradevoli e un cielo che si manterrà per lo più sereno.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano la presenza di pioggia leggera fino alle prime ore del mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,7°C. La velocità del vento sarà debole, proveniente da sud, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il tempo migliorerà notevolmente. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 20°C intorno a mezzogiorno, con un cielo che si presenterà sereno e poche nuvole. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 11,5 km/h, mantenendosi sempre da ovest-sudovest. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi attorno al 55%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,7°C e un cielo che rimarrà per lo più sereno, con qualche nuvola sparsa. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle della mattina, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità si manterrà attorno al 57%, garantendo un comfort termico ottimale.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con nubi sparse che non influenzeranno le condizioni generali. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, rendendo la serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marano di Napoli indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che lascerà spazio a un clima sereno e temperato. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e un cielo che si manterrà prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima piacevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Marano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.7° perc. +16.3° 0.24 mm 1.4 S max 5 Ostro 73 % 1013 hPa 3 cielo sereno +16.3° perc. +15.9° prob. 33 % 1.2 E max 4.8 Levante 75 % 1012 hPa 6 cielo sereno +16.3° perc. +16° prob. 29 % 2.1 NNE max 4.6 Grecale 75 % 1013 hPa 9 poche nuvole +18.8° perc. +18.3° prob. 32 % 3.8 O max 6.7 Ponente 63 % 1014 hPa 12 poche nuvole +20° perc. +19.5° prob. 10 % 11.5 OSO max 12.1 Libeccio 55 % 1014 hPa 15 poche nuvole +19.7° perc. +19.2° Assenti 11.8 OSO max 12.9 Libeccio 57 % 1014 hPa 18 poche nuvole +18.6° perc. +18.2° Assenti 5.8 OSO max 7.7 Libeccio 61 % 1015 hPa 21 poche nuvole +18.3° perc. +17.8° Assenti 1.6 ONO max 4 Maestrale 62 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.