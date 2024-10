Previsioni Meteo Melfi: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Melfi di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da nubi sparse al mattino a un cielo sereno nel pomeriggio. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 24°C nel pomeriggio, mentre la notte precedente sarà caratterizzata da un cielo coperto e temperature più fresche.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Melfi presenterà un cielo coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con un’umidità che si manterrà intorno al 74%. I venti saranno leggeri, provenienti da sud-ovest, con velocità che varieranno tra i 4,6 km/h e i 6,3 km/h.

Con l’arrivo della mattina, la situazione meteo inizierà a migliorare. Le nubi si diraderanno, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,5°C entro le 9:00. La copertura nuvolosa scenderà al 31% e l’umidità si ridurrà al 47%. I venti rimarranno leggeri, con una direzione prevalentemente nord-nord-est.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con un cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 24°C intorno alle 13:00 e 14:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 5%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 9,9 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi attorno al 35%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, con nubi sparse che si presenteranno al 20:00 e si intensificheranno fino a raggiungere il 76% di copertura entro la notte. I venti rimarranno leggeri, con velocità che non supereranno i 3,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melfi di Lunedì 14 Ottobre suggeriscono una giornata prevalentemente serena, con temperature piacevoli e un clima ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 24°C. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un inizio settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.8° perc. +13.2° Assenti 6.3 SO max 5.8 Libeccio 74 % 1020 hPa 3 cielo coperto +13° perc. +12.3° Assenti 4.7 SO max 4.4 Libeccio 75 % 1019 hPa 6 cielo coperto +14° perc. +13.3° Assenti 4.8 SO max 4.6 Libeccio 70 % 1020 hPa 9 nubi sparse +20.5° perc. +19.8° Assenti 5.8 NNE max 3.5 Grecale 47 % 1020 hPa 12 poche nuvole +23.6° perc. +23° Assenti 7.3 NNE max 7.8 Grecale 37 % 1018 hPa 15 cielo sereno +23.3° perc. +22.6° Assenti 9.9 NNE max 7.8 Grecale 37 % 1017 hPa 18 cielo sereno +16.4° perc. +15.7° Assenti 1.8 SSE max 2.5 Scirocco 60 % 1019 hPa 21 nubi sparse +15.4° perc. +14.6° Assenti 3 O max 3.3 Ponente 65 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:13

