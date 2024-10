Previsioni Meteo Melfi: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Melfi di Mercoledì 9 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 50 km/h, creando una sensazione di fresco.

Nella mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22,5°C intorno alle 10:00. La brezza tesa proveniente da sud-ovest accompagnerà la giornata, con una diminuzione della copertura nuvolosa che porterà a momenti di sole. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, intorno al 49%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si schiarirà e si presenterà sereno per alcune ore. Le temperature massime toccheranno i 24,2°C alle 13:00, mentre la brezza vivace continuerà a soffiare, rendendo l’aria piacevole. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, permettendo di godere di un pomeriggio all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno rapidamente fino a raggiungere i 14,1°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà, portandosi oltre il 90%, e il vento si farà più leggero, creando un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Melfi nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una alternanza di momenti soleggiati e nuvolosi. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con condizioni simili, rendendo possibile un fine settimana all’insegna del bel tempo. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi occasioni favorevoli per godere della bellezza del territorio.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.5° perc. +16.2° prob. 44 % 19.1 SSO max 50 Libeccio 74 % 1012 hPa 3 cielo coperto +15.4° perc. +15.2° prob. 15 % 11.7 SO max 25.6 Libeccio 84 % 1010 hPa 6 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° prob. 11 % 13.9 SO max 33.8 Libeccio 74 % 1011 hPa 9 nubi sparse +21.3° perc. +20.9° prob. 7 % 19.5 SO max 30.8 Libeccio 55 % 1012 hPa 12 nubi sparse +24° perc. +23.5° prob. 3 % 18.4 SO max 25.2 Libeccio 41 % 1011 hPa 15 nubi sparse +22.6° perc. +22.1° Assenti 16.3 SO max 18.7 Libeccio 45 % 1010 hPa 18 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° Assenti 11.3 SO max 16.5 Libeccio 70 % 1010 hPa 21 cielo coperto +14.7° perc. +14.6° Assenti 11.1 SO max 15.4 Libeccio 88 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:21

