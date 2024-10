Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 6 Ottobre, Mugnano di Napoli si troverà a vivere un clima variabile, con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera che si attenueranno nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano un miglioramento significativo, con il passare delle ore, che porterà a cieli sereni e temperature in aumento. La temperatura percepita si stabilizzerà attorno ai 20°C, rendendo la giornata gradevole, soprattutto nel pomeriggio.

Durante la notte, Mugnano di Napoli registrerà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 22%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da sud. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non del tutto assente, con valori di 0.21mm di pioggia. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Con l’arrivo della mattina, il tempo migliorerà notevolmente. A partire dalle 06:00, il cielo sarà sereno, con temperature che saliranno fino a 20°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà al 6%, e il vento sarà debole, proveniente da nord-nord est. L’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 62% entro le 09:00. Le previsioni del tempo indicano che non ci saranno precipitazioni significative, permettendo così di godere di una mattinata soleggiata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con cieli prevalentemente sereni e una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 12%, e l’umidità si manterrà su valori moderati. Non si prevedono piogge, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa. La brezza leggera continuerà a soffiare da ovest, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente a 1015hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Mugnano di Napoli indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che lascerà spazio a un pomeriggio soleggiato e temperato. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare intorno ai 20°C e cieli sereni. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di questo clima mite per attività all’aperto, godendo di un autunno che si preannuncia piacevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Mugnano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17° perc. +16.6° 0.21 mm 1.5 S max 4.8 Ostro 74 % 1013 hPa 3 cielo sereno +16.5° perc. +16.2° prob. 32 % 1.5 E max 4.6 Levante 76 % 1012 hPa 6 cielo sereno +16.6° perc. +16.2° prob. 28 % 2 NE max 4.4 Grecale 75 % 1013 hPa 9 poche nuvole +19.2° perc. +18.8° prob. 31 % 3.9 O max 6.7 Ponente 62 % 1014 hPa 12 poche nuvole +20.6° perc. +20.1° prob. 9 % 11.9 OSO max 12.4 Libeccio 54 % 1014 hPa 15 poche nuvole +20.1° perc. +19.6° Assenti 12.2 OSO max 13 Libeccio 56 % 1014 hPa 18 poche nuvole +18.9° perc. +18.5° Assenti 5.8 OSO max 7.8 Libeccio 61 % 1015 hPa 21 poche nuvole +18.5° perc. +18.1° Assenti 1.4 ONO max 4 Maestrale 62 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.