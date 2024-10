Previsioni Meteo Nola: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Nola si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una copertura nuvolosa che varierà nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli, che si manterranno su valori miti, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. La presenza di nubi sparse accompagnerà gli abitanti di Nola, senza però compromettere il sole, che si farà vedere in diverse fasce orarie.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,7°C, con una leggera diminuzione che porterà i valori a circa 19,1°C verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà al 60%, con venti leggeri provenienti da Nord-Est. L’umidità si manterrà attorno al 66%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il clima si presenterà gradevole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 26,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando da 54% a 17%, favorendo l’ingresso di raggi solari. I venti saranno moderati, con una velocità che varierà tra i 3 e i 6 km/h, rendendo l’aria piacevole e frizzante.

Il pomeriggio porterà un leggero aumento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 27,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà variabile, oscillando tra 25% e 32%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una leggera brezza che contribuirà al comfort climatico. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che si attesterà intorno al 41%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 22,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 77%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno sotto i 3 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 60%, ma senza creare disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nola nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per godere delle bellezze autunnali della città. Gli abitanti di Nola possono quindi aspettarsi giornate piacevoli e serene, con un clima che favorirà attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Nola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.7° perc. +19.4° Assenti 1.8 NNO max 2.1 Maestrale 66 % 1020 hPa 3 nubi sparse +19.1° perc. +18.8° Assenti 2.5 ENE max 2.4 Grecale 67 % 1019 hPa 6 nubi sparse +19.1° perc. +18.8° Assenti 3.7 NE max 5 Grecale 67 % 1020 hPa 9 nubi sparse +24° perc. +23.7° Assenti 1.2 NE max 4.2 Grecale 48 % 1020 hPa 12 poche nuvole +26.9° perc. +26.8° Assenti 5.4 O max 4 Ponente 41 % 1019 hPa 15 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 6.1 O max 4.1 Ponente 43 % 1018 hPa 18 nubi sparse +23° perc. +22.9° Assenti 4.1 OSO max 4.7 Libeccio 58 % 1019 hPa 21 nubi sparse +21.9° perc. +21.8° Assenti 0.2 ONO max 2.6 Maestrale 63 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.