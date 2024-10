Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palermo di Lunedì 28 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, per poi passare a un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione nel corso delle ore. La velocità del vento sarà debole, proveniente principalmente da Sud e Sud Est.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 20-23°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o con poche nuvole. Le temperature raggiungeranno il picco di circa 23°C, rendendo il clima particolarmente piacevole. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a mantenere un’atmosfera fresca e ventilata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, permettendo di godere di una serata tranquilla. La velocità del vento rimarrà bassa, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con un aumento della copertura nuvolosa e temperature che potrebbero scendere leggermente. Gli amanti del sole e delle temperature miti potranno approfittare di questa giornata per trascorrere del tempo all’aperto, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +19.7° perc. +19.5° Assenti 2.7 SSE max 3.6 Scirocco 71 % 1023 hPa 5 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 2.3 ESE max 4.9 Scirocco 71 % 1023 hPa 8 nubi sparse +21.5° perc. +21.3° Assenti 3.5 NE max 3.9 Grecale 61 % 1024 hPa 11 nubi sparse +23.3° perc. +23° Assenti 5.4 NE max 5 Grecale 54 % 1023 hPa 14 nubi sparse +23° perc. +22.8° Assenti 8.1 NNE max 6.9 Grecale 56 % 1022 hPa 17 nubi sparse +20.1° perc. +20° Assenti 4.8 E max 5.8 Levante 71 % 1023 hPa 20 poche nuvole +19.4° perc. +19.4° Assenti 4.1 S max 5 Ostro 73 % 1023 hPa 23 nubi sparse +19° perc. +18.9° Assenti 3.2 SSO max 3.2 Libeccio 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:08

