Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

Le condizioni meteo di Sabato 19 Ottobre a Palermo si presenteranno caratterizzate da un forte maltempo, con piogge persistenti e temperature relativamente miti. Durante la notte, si registreranno precipitazioni significative, che continueranno a influenzare il clima della città anche nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a creare un’atmosfera piuttosto umida e scomoda.

Nella notte, le previsioni meteo indicano piogge forti, con accumuli che potranno raggiungere i 30 mm. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione verso l’alba. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da est, con velocità che varieranno tra i 7 e i 16 km/h. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1010 hPa, segnalando un sistema di bassa pressione in azione.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno. Si prevedono ancora piogge fortissime, con accumuli che potranno superare i 30 mm entro le ore centrali della giornata. Le temperature rimarranno stabili, oscillando tra i 17°C e i 19°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’85-96%. I venti continueranno a soffiare da nord-ovest, con intensità che varieranno da leggeri a moderati.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero miglioramento, ma le piogge non cesseranno del tutto. Si assisterà a piogge leggere, con accumuli minimi, mentre le temperature si manterranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità continuerà a essere elevata. I venti saranno leggeri, con velocità che si attesteranno tra i 5 e i 7 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Le piogge continueranno, seppur con intensità minore, e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà elevata, creando un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Domenica, quando si prevede una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Sabato, è consigliabile prepararsi a condizioni di maltempo persistente, con piogge abbondanti e temperature miti. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno attendere giorni migliori per godere del clima più favorevole che arriverà nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.7° perc. +21.1° 0.75 mm 8.9 ESE max 13 Scirocco 84 % 1013 hPa 4 forte pioggia +19.2° perc. +19.7° 15.98 mm 4.6 O max 14.7 Ponente 96 % 1009 hPa 7 pioggia fortissima +17.2° perc. +17.4° 19.33 mm 6.6 ENE max 8.4 Grecale 94 % 1012 hPa 10 pioggia leggera +18.4° perc. +18.6° 0.12 mm 7.5 E max 8.4 Levante 85 % 1013 hPa 13 cielo coperto +19.3° perc. +19.4° prob. 31 % 2.7 N max 5.1 Tramontana 82 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +18.6° perc. +18.7° 0.78 mm 5.1 NO max 7.2 Maestrale 87 % 1012 hPa 19 pioggia leggera +18.6° perc. +18.7° 0.48 mm 5.5 N max 6.6 Tramontana 87 % 1013 hPa 22 pioggia moderata +18.3° perc. +18.6° 1.1 mm 6.8 N max 8.8 Tramontana 91 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:19

