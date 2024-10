Previsioni Meteo Poggibonsi: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Poggibonsi si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una leggera variabilità delle nuvole nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 24,6°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse accompagnerà la giornata, senza però previsioni di precipitazioni significative.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,6°C, con un cielo che si presenterà inizialmente con nubi sparse per poi diventare cielo coperto. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,1 km/h e i 4 km/h, proveniente principalmente da Est e Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con un incremento della temperatura che raggiungerà i 20,9°C entro le ore 09:00. Il cielo rimarrà per lo più parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che varierà dal 36% al 52%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti che si muoveranno a una velocità di circa 4,9 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo il massimo di 24,6°C attorno alle ore 14:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 75%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti si presenteranno leggeri, con intensità che non supereranno i 5,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 55%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 17,1°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse e una leggera brezza continuerà a soffiare da Est. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori del 84%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Poggibonsi nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità delle nuvole. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questa settimana ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni possono variare.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° Assenti 3.3 E max 3.3 Levante 93 % 1019 hPa 5 cielo coperto +14.8° perc. +14.8° Assenti 4.4 E max 4.3 Levante 93 % 1019 hPa 8 nubi sparse +19° perc. +19° Assenti 4.9 ESE max 5.8 Scirocco 77 % 1020 hPa 11 nubi sparse +23.7° perc. +23.6° Assenti 3.2 SSE max 4.1 Scirocco 58 % 1020 hPa 14 nubi sparse +24.6° perc. +24.5° Assenti 2.8 SSE max 5.3 Scirocco 56 % 1018 hPa 17 nubi sparse +19.7° perc. +19.6° Assenti 2.6 E max 3.5 Levante 74 % 1018 hPa 20 poche nuvole +18° perc. +18° Assenti 4.9 ESE max 4.8 Scirocco 80 % 1019 hPa 23 nubi sparse +17.1° perc. +17° Assenti 5.7 E max 5.6 Levante 84 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:27

